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賴清德：中國問題是世界問題　「表面和平不是真和平」

▲▼民主進步黨主席暨總統候選人賴清德今(30)日出席「台中市信賴台灣之友會成立大會」。（圖／民進黨提供）

▲賴清德今天出席「台中市信賴台灣之友會成立大會」。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德30日出席「台中市信賴台灣之友會成立大會」，他提出「拚經濟、護民主、保和平、強國防」4項任務，以壯大民主自由的台灣，同時也引述南韓總統尹錫悅說法稱，要和平必須要有實力，目前台海現狀的改變，是中國想用實力改變國家社會，而北韓不單純是南韓問題，是世界問題，中國也不是台灣的問題，是世界問題。

賴清德今天上午出席台中市信賴台灣之友會成立大會，現場湧入超過2千名支持者，賴清德除了授旗給台中信賴台灣之友會理事長沈國榮外，也授旗給台中小英信賴台灣後援總會長李茂盛，全體高呼「2024團結一致」、「Team Taiwan挺台灣」，希望能夠贏得2024大選，達成總統當選、國會過半的目標。

賴清德會中表示，在總統蔡英文的領導下，國際社會已看到台灣、肯定台灣，台灣應該繼續在這條民主、自由的道路上，團結合作，共同壯大民主的台灣。他提出4項具體作法，盼完成壯大台灣的目標，包括拚經濟、護民主、強國防、保和平等面向，「和平無價，戰爭沒有贏家，過去為民主打拚，未來為民主奮鬥，希望中國能清楚了解，中國一旦對台發動戰爭，固然台灣將直接受害，也將造成中國難以承受的全球性災難」。

賴清德談及，目前全世界並非只有台灣面臨中國威脅，中國在南海擴軍，影響菲律賓；中國聯合俄羅斯軍演，船艦、飛機進入宮古海峽，使日本受到威脅；而韓國，除了受到北韓威脅，還有來自其背後支持的國家，觀察這3個國家，沒有昧於事實，屈從中國，一時表面的和平不是真和平。

賴清德引用尹錫悅說法表示，要和平必須要有實力，目前台海現狀的改變，是中國想用實力改變國家社會，而北韓不單純是南韓問題，是世界問題。中國也不是台灣的問題，是世界問題，堅定站在民主陣營，抵禦極權的擴張。此外，日本岸田首相訪問烏克蘭，展現與民主站一起，反對極權國家用武力改變現狀。

賴清德並舉菲律賓為例表示，同意美國前進佈署飛彈，與美國進行軍演，從周圍國家的行動觀察到，都是提高國防力量，備戰來避戰，反對中國用暴力及戰爭來改變世界秩序。他說，要清楚了解，和平不是憑空而來，和平也不是求來，或獨裁者的賞賜，必須依賴自己的力量，結合民主陣營共同努力，戰爭才能避免發生，在歷史關鍵時刻，勇敢選擇民主。

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