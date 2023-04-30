羅致政批侯友宜沒國際觀　藍議員反嗆：重點不在英文講得好不好

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜日前受邀至世界獸醫師大會晚宴致詞，當日也在現場的立委羅致政今（30）日爆料，侯不只沒在國際場合講英文，甚至連新北首長格局、新北國際面貌都沒展現出來；對此，新北市議員江怡臻表示，無論台美或兩岸關係，乃至中華民國與任何國家的關係，從來都不在於英文講得好不好，而是「有沒有互信」，另一名新北市議員葉元之則說，不知道在國內用本國語致詞有什麼不對，「有什麼好酸的啦，難道羅大立委會講流利的英文就比較高尚嗎？」

羅致政今天表示，對侯友宜當天致詞表現不意外，但仍有點失望，不意外，是本來就不期待侯會說出流利的英文，或特別的國際觀，但感到失望的部分，是對於侯即便是用中文致詞，都未能把握重要國際場合的機會，展現新北市首長的格局高度，甚至是新北市的國際面貌，實在感到惋惜，到底是幕僚無能力為市長準備一個像樣的致詞稿？還是市長不把這國際活動當一回事，隨便講幾句話應付一下？」

對此，江怡臻表示，侯友宜出訪新加坡收穫滿滿，由此可見侯已與星國建立良好外交關係，侯講不講英文，新加坡副總理黃循財等重要政治人物都沒有意見，為何羅致政要有意見？江怡臻批評，民進黨不要再扯侯友宜、扯台灣的後腿，「反觀美國是否信任賴清德？中國大陸與賴清德之間有沒有互信？相信大家都看得清楚。」

葉元之則說，不知道在國內用本國語致詞有什麼不對，有什麼好酸，難道羅致政會講流利的英文就比較高尚嗎？但如果要用英文說得好不好來評價一個人，豈不是給蔡英文難看？先不管蔡英文的博士論文是否為真，或是錯誤百出的問題，蔡英文曾在會見外賓時，看著講稿致詞都口吃，還脫口說「I have problem of saying Chinese language. I'm sorry.」，文法錯誤讓英文老師都嚇了一跳，「不知道蔡英文總統的英文，有沒有讓羅大立委意外呢？」