羅致政批侯友宜沒國際觀　藍議員反嗆：重點不在英文講得好不好

新北市長侯友宜日前受邀至世界獸醫師大會晚宴致詞,當日也在現場的立委羅致政今(30)日爆料,侯不只沒在國際場合講英文,甚至連新北首長格局、新北國際面貌都沒展現出來;對此,新北市議員江怡臻表示,無論台美或兩岸關係,乃至中華民國與任何國家的關係,從來都不在於英文講得好不好,而是「有沒有互信」,另一名新北市議員葉元之則說,不知道在國內用本國語致詞有什麼不對,「有什麼好酸的啦,難道羅大立委會講流利的英文就比較高尚嗎?」

羅致政今天表示,對侯友宜當天致詞表現不意外,但仍有點失望,不意外,是本來就不期待侯會說出流利的英文,或特別的國際觀,但感到失望的部分,是對於侯即便是用中文致詞,都未能把握重要國際場合的機會,展現新北市首長的格局高度,甚至是新北市的國際面貌,實在感到惋惜,到底是幕僚無能力為市長準備一個像樣的致詞稿?還是市長不把這國際活動當一回事,隨便講幾句話應付一下?」

對此,江怡臻表示,侯友宜出訪新加坡收穫滿滿,由此可見侯已與星國建立良好外交關係,侯講不講英文,新加坡副總理黃循財等重要政治人物都沒有意見,為何羅致政要有意見?江怡臻批評,民進黨不要再扯侯友宜、扯台灣的後腿,「反觀美國是否信任賴清德?中國大陸與賴清德之間有沒有互信?相信大家都看得清楚。」

葉元之則說,不知道在國內用本國語致詞有什麼不對,有什麼好酸,難道羅致政會講流利的英文就比較高尚嗎?但如果要用英文說得好不好來評價一個人,豈不是給蔡英文難看?先不管蔡英文的博士論文是否為真,或是錯誤百出的問題,蔡英文曾在會見外賓時,看著講稿致詞都口吃,還脫口說「I have problem of saying Chinese language. I'm sorry.」,文法錯誤讓英文老師都嚇了一跳,「不知道蔡英文總統的英文,有沒有讓羅大立委意外呢?」