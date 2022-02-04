旅外插畫家繪出沙灣新摺頁　基隆呈現嶄新市貌全新感受

▲旅外插畫家繪出「一片輝煌」沙灣新摺頁。（圖／基隆市文化局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

農曆春節來基隆福虎生風！基隆市政府文化局特別邀請旅外插畫家繪製沙灣歷史文化園區摺頁，透過從海上角度回望大沙灣地區，呈現過往繁榮地景。同時嶄新再起的漁會正濱大樓，夜間建築燈光展演自小年夜啟動後，便吸引了大批民眾前往「賞光」。文化局長陳靜萍說，歡迎全台民眾春節期間前來基隆走春賞古蹟、享文化。

陳靜萍表示，此次摺頁插畫家畢業於義大利米蘭藝術大學，曾走訪過歐洲及中南美洲大小城市，這次在繪製作品前，特別多次親自走訪大沙灣地區，也收集到許多過去大沙灣海水浴場的舊照片，希望透過插畫設計展現過去大沙灣輝煌歷史以及經過時間推演所呈現的現代樣貌，豐富周遭的古蹟建築。

陳靜萍提到，實體導覽摺頁標題「一片輝煌」以特殊黑燙金印製，取自一片沙灘輝煌時光的含義，紀錄下基隆大沙灣地區豐厚的文化底蘊，介紹景點包括基隆要塞司令官邸、校官眷舍、大沙灣石圍遺構、清法戰爭紀念園區以及太平輪遇難旅客紀念碑。

陳靜萍最後說，基隆文化古蹟修復在近來都逐漸展露成果，包括修復完成即受到不少關注的漁會正濱大樓，結合吸睛的建築夜間燈光展演，期待全台民眾於農曆春節期間，有空都能到基隆來場特別的文化走春。

文化設施科長吳純明表示，沙灣歷史文化園區實體導覽摺頁限量印製，目前可於誠品書店基隆期間店內免費索取，領完為止。另外因應新冠肺炎疫情影響，參觀文化場館皆須配合相關防疫規定。

▲▼漁會正濱大樓夜間建築燈光展演。

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