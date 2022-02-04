　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台北失智翁自駕要回基隆過年　家人苦等不著...ETC一查竟在雲林

記者蔡佩旻／雲林報導

台北市一名年約八旬的黃姓老翁，上月29日向其妻表示要回基隆老家，但至晚上仍未返家，家屬查閲ETC紀錄發現他的車子竟遠在200多公里外的雲林，因老翁有輕微的失智，家屬於是向基隆市警察局報案，雲林臺西警分局接獲協尋通報後，不到10分鐘即尋獲老翁，並電聯家屬，最後由老翁子女從台北趕下帶回團圓。

▲台北市一名8旬老翁因失智分不清北上南下，一路開到200公里外的雲林迷路，家屬報案後，幸獲警方迅速尋回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台北市一名8旬老翁因失智一時分不清北上南下，一路開到200公里外的雲林迷路，家屬報案後，幸獲警方迅速尋回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺西警分局指出，接獲通報後立即啟動協尋小組，調派警力協尋並調閱轄區路口監視器，發現黃翁車輛行經橋頭派出所轄區往崙背豐榮村方向，便由橋頭所副所長李建邦等員立即前往搜尋，所幸不到10分鐘即尋獲黃民。

橋頭所副所長李建邦等員亦立即電話聯繫告知心急如焚的家屬，並護送長者回派出所給予暖暖的熱茶和點心等待子女由台北趕下帶回，家屬對臺西警方的尋人效能和熱心關懷服務，頻頻表達肯定和感謝之意。

臺西警分局長黃念生表示，老吾老以及之老幼吾幼以及人之幼，為民服務是警察的職責之一，當有民眾需要協助，同仁都能夠不畏辛勞的即時協助，搶救每一條寶貴的生命，相信我們所有的鄉親也都能感受到警察同仁的付出與溫暖。

黃念生也呼籲，家中如有老年人或患有失智症狀者，外出時可攜帶配掛有身分及聯絡方式的項鍊、手環或名牌，以便走失時可於第一時間協助返家，民眾如有發現疑似走失者亦可撥打110請警方協助。

▲台北市一名8旬老翁因失智分不清北上南下，一路開到200公里外的雲林迷路，家屬報案後，幸獲警方迅速尋回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台北市一名8旬老翁換輕微失智症，獨自開車出門，一路開到200公里外的雲林迷路，家屬報案後，幸獲警方迅速尋回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►快訊／西螺福興宮國運籤抽出中上籤　媽祖籤詩：人民團結減緩疫情

►北港朝天宮初四抽公籤！國運中平籤出爐：按部就班勿操之過急

►西螺福興宮除夕開廟門湧萬人！　台中一家人「插頭香」拿美金紅包

►西螺媽祖燈會2萬顆彩繪燈籠高掛　太平媽藝術路燈美翻老街

►走春好去處！奪美國CQI世界冠軍　雲林古坑咖啡飄香國際

99元就能買到超時髦風衣洋裝

ET快訊
2022「2星座」會特別辛苦！　易有血光之災
老翁穿「全新袈裟」化緣遭紫南宮廟方驅趕　他暴怒：做那麼絕？
張敏隔29年再扮趙敏！　「雙眼下垂」英氣消失
賴弘國6年結3次婚！初一認證人夫身分　「空姐新婚妻」臉蛋曝
年假剩2天！　他哀號「查到明年去」網笑翻
全家咖啡買一送一！他買4杯只喝到1杯　怒告求償：賠我630塊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市男沒戴安全帽騎電動車+講電話　酒測值0.94慘了

台東活水湖驚傳女子溺斃　救起明顯死亡待相驗釐死因

老翁穿「全新袈裟」化緣遭紫南宮廟方驅趕　他暴怒：要做那麼絕？

人妻牽「雞」上街超吸睛　兒子朝夕抱「鵝」不放成痴漢

重案回顧／硬上女網友產子　「播種之狼」無恥嗆：我要監護權

重案回顧／花雕雞麵斷根男現況曝！慘剩1.5cm　恐終身蹲坐排尿

遊艇小琉球失去動力遇惡浪　16人海上驚魂…高雄海巡助脫險

台北失智翁自駕要回基隆過年　家人苦等不著...ETC一查竟在雲林

全家咖啡買一送一！他買4杯只喝到1杯　怒告求償：賠我630塊

「我是不小心」砍債主遭奪刀竟猛撞熱心麵攤　投案詭辯讓人拳頭硬了

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

技術考驗！騎經嘉義義仁吊橋　高空會車超驚悚...踩空秒GG

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

北市男沒戴安全帽騎電動車+講電話　酒測值0.94慘了

台東活水湖驚傳女子溺斃　救起明顯死亡待相驗釐死因

老翁穿「全新袈裟」化緣遭紫南宮廟方驅趕　他暴怒：要做那麼絕？

人妻牽「雞」上街超吸睛　兒子朝夕抱「鵝」不放成痴漢

重案回顧／硬上女網友產子　「播種之狼」無恥嗆：我要監護權

重案回顧／花雕雞麵斷根男現況曝！慘剩1.5cm　恐終身蹲坐排尿

遊艇小琉球失去動力遇惡浪　16人海上驚魂…高雄海巡助脫險

台北失智翁自駕要回基隆過年　家人苦等不著...ETC一查竟在雲林

全家咖啡買一送一！他買4杯只喝到1杯　怒告求償：賠我630塊

「我是不小心」砍債主遭奪刀竟猛撞熱心麵攤　投案詭辯讓人拳頭硬了

郭國文推薦台南5處私房景點　疫情期間讓你也能「一秒到日本」

韓裔街友網咖無辜遭毆！他持刀刺死中國屁孩　「正當防衛」無罪獲釋

北市男沒戴安全帽騎電動車+講電話　酒測值0.94慘了

沒有ACC、Apple CarPlay就不用賣？台灣消費者最想要的新車配備

初四 「接神晚」午後即可　尤其在「廚房」不能做7大禁忌

飾品控請進！寶石鍊戒、珍珠耳環是仙女標配　美貌封頂就靠這5家

虎年最旺工作出爐！鹿港天后宮抽行業籤　電子業中「籤王」上上籤

黃西田、謝祖武帶頭置產高雄　曝「看好區域發展」

來場浪漫小旅行！新埔一日遊景點開箱　喝療癒香草茶賞絕美夕陽

5韓劇女神地位難撼動！金泰希熬20年成演技派　全智賢封影視圈變色龍

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

國中女遭繼父拉頭撞牆　鄰：每晚都挨餓

「台中老大」剛出獄又性侵殺死少女　頭七認罪了

正妹行員棄鐵飯碗　轉戰汽車業務收入曝

牌桌上「狂輸1260萬」求免還　1理由他告贏了

小牛才牽1個月！健身教練初三打滑撞爛

母雞群慘遭野狗毒手　苦主怨：能國賠嗎

國中妹遭性侵殺害　附身阿姨哭：我死得好可憐

全家咖啡買1送1！他買4杯只喝到1杯怒求償：賠我630

3歲女兒誤撥電話...人夫發現老婆偷吃3年

人夫逼妻子跟好友上床！她淚崩卻無法離婚

男打麻將輸1260萬免賠　他更慘輸2億

更多熱門

相關新聞

北港朝天宮抽國運中平籤　按部就班勿操之過急

北港朝天宮抽國運中平籤　按部就班勿操之過急

雲林北港朝天宮4日（大年初四）零時15分進行接神儀式後，陸續抽出港運、人口、水路、六畜、五穀和生意等六籤，港運籤已在近年為信眾們視為國運籤，當作整體國家接下來一年的運勢參考，壬寅年港運籤「丁卯」暗籲大家按步就班，不要操之過急。

初四阿伯真出事　匝道自撞翻覆陷昏迷

初四阿伯真出事　匝道自撞翻覆陷昏迷

國中妹遭性侵殺害　附身阿姨哭：我死得好可憐

國中妹遭性侵殺害　附身阿姨哭：我死得好可憐

西螺福興宮抽出國運籤中上籤

西螺福興宮抽出國運籤中上籤

蘇治芬邀林佳龍參觀新興太陽能專區

蘇治芬邀林佳龍參觀新興太陽能專區

關鍵字：

失智迷路台北雲林基隆

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

初四撞立春！　15禁忌勿踩

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

納豆人還沒甦醒！「拔管恢復自主呼吸」

嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！吃完1晚能戰10女

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

彩券行店員揭「刮刮樂中獎差別」　最推這2款

黃少祺兒確診「1傳8」

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

第2張2千萬刮刮樂大獎又開在桃園　得主是30多歲男性！

李芷婷參賽《全明星》爆哭掉髮　遭洗版「退賽」霸氣回應了！

「醫界王陽明」恢單2年爆求婚成功！　新歡身份曝光

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

國中女遭繼父拉頭撞牆　鄰：每晚都挨餓

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面