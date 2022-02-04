台北失智翁自駕要回基隆過年　家人苦等不著...ETC一查竟在雲林

記者蔡佩旻／雲林報導

台北市一名年約八旬的黃姓老翁，上月29日向其妻表示要回基隆老家，但至晚上仍未返家，家屬查閲ETC紀錄發現他的車子竟遠在200多公里外的雲林，因老翁有輕微的失智，家屬於是向基隆市警察局報案，雲林臺西警分局接獲協尋通報後，不到10分鐘即尋獲老翁，並電聯家屬，最後由老翁子女從台北趕下帶回團圓。

▲台北市一名8旬老翁因失智一時分不清北上南下，一路開到200公里外的雲林迷路，家屬報案後，幸獲警方迅速尋回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺西警分局指出，接獲通報後立即啟動協尋小組，調派警力協尋並調閱轄區路口監視器，發現黃翁車輛行經橋頭派出所轄區往崙背豐榮村方向，便由橋頭所副所長李建邦等員立即前往搜尋，所幸不到10分鐘即尋獲黃民。

橋頭所副所長李建邦等員亦立即電話聯繫告知心急如焚的家屬，並護送長者回派出所給予暖暖的熱茶和點心等待子女由台北趕下帶回，家屬對臺西警方的尋人效能和熱心關懷服務，頻頻表達肯定和感謝之意。

臺西警分局長黃念生表示，老吾老以及之老幼吾幼以及人之幼，為民服務是警察的職責之一，當有民眾需要協助，同仁都能夠不畏辛勞的即時協助，搶救每一條寶貴的生命，相信我們所有的鄉親也都能感受到警察同仁的付出與溫暖。

黃念生也呼籲，家中如有老年人或患有失智症狀者，外出時可攜帶配掛有身分及聯絡方式的項鍊、手環或名牌，以便走失時可於第一時間協助返家，民眾如有發現疑似走失者亦可撥打110請警方協助。

▲台北市一名8旬老翁換輕微失智症，獨自開車出門，一路開到200公里外的雲林迷路，家屬報案後，幸獲警方迅速尋回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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