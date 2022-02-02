▲林右昌慰問清潔隊員辛勞，感謝終年為基隆環境努力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

迎接新年除舊佈新工作，基隆市政府環保局擴大執行住家垃圾清理、大型廢棄家具及資源回收物清運工作，市長林右昌1月28日下午前往慰問清潔隊員們，感謝他們終年辛苦為本市環境努力，打造乾淨整潔的市容。

林右昌表示，基隆市的環境清潔工作做得越來越好，這都要歸功於環保局同仁與清潔隊的隊員們幾乎全年無休地工作，以及所有基隆市民大家一起配合，今年將要舉辦城市博覽會，更應該把整個城市全新樣貌呈現。

▲林右昌為清潔隊員購置雨衣、雨鞋外，並增購安全雨鞋及安全工作鞋。

林右昌說，環保局在局長賴煥紘的規劃之下，將在3月下旬開始進行全市大清潔行動，到時候也請所有的市民一起來配合，希望用乾乾淨淨的基隆市，迎接全國各縣市的遊客到來。

考量基隆多雨氣候，林右昌除指示環保局為隊員購置雨衣、雨鞋外，並增購安全雨鞋及安全工作鞋，來保護隊員工作安全；另外並購置「防水外套」，來兼顧工作與保暖。農曆年假初一至初三全市暫停清運垃圾，但仍有同仁留守執行環境緊急清理，今年開始比照雙北，准以「加一、補一」方式(核發加班費及補休)，感謝留守同仁的辛勞。

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