好想去日本？立委帶路遊台南　日本拉麵店老闆「有回家的感覺」

▲郭國文（右）邀請野崎孝男（左）介紹台南私房景點。（圖／郭國文國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

全球COVID-19疫情延燒，讓不少過去經常往返日本的台灣旅人們，遲遲無法開始新的旅遊計畫。長期關注台日議題、身兼「亞東國會議員友好協會」會長的民進黨立委郭國文介紹，原台南縣有許多日治時期保留下來的建築物和特色景點，在台灣經營Mr.拉麵連鎖店的日籍社長野崎孝男，也介紹私房景點名單，讓在台日本人以及「哈日族」民眾在台南體驗日本文化。

郭國文在春節前邀請野崎孝男錄製影片，透過中文穿插日文，以有趣生動的方式介紹原台南縣區日治時期的相關景點，包括山上區的「山上花園水道博物館」、善化區的「善化糖廠」、麻豆區的「總爺藝文中心」、官田區的「隆田cha cha文化資產教育園區」，以及「烏山頭水庫風景區」都入榜。

郭國文說，山上花園水道博物館保留了日治時期的水道設施，當年因公衛問題導致許多台人死亡；因此，日本政府在台南設立台灣第二個水道，是公衛現代化的重要設施。除了博物館內有許多設施和展覽可以參觀外，也還有花園、森林區，由於今年是水道博物館落成100年，更保留1933年，為迎接日本親王所種植的「琉球松」，具別有一番的歷史意義，值得一看。

此外，水道博物館的建築更是滿滿的日式風，由於當時日本建築師多赴英留學，因此建築帶有點歐式風格，比如說顯眼的紅磚、拱廊等，可以說是那個年代經典的日式建築，相當適合「思日」的朋友。野崎社長表示，自己有去過山上花園水道博物館，也大讚是個「一級棒」的景點。

郭國文細數，善化糖廠建於1904年，由台灣人創辦，後來被日資「台灣製糖株式會社」併購，並以善化的舊地名「灣裡街」來命名，整個糖廠保留許多當初日本統治時期的痕跡，許多設計業相當具有自己的特色，更吸引台劇「我的婆婆怎麼這麼可愛」前來取景。不管是對日本有興趣，還是「我的婆婆」的粉絲，都歡迎來善化糖廠遊玩、吃美食。

對於住在台灣約10年的野崎社長，卻從未去過善化糖廠，郭國文感到相當震驚，也邀請他之後可以一起去逛逛。郭國文也向野崎社長推薦糖廠的火鍋以及麻油雞，「本当に美味しい（真的很好吃）」，郭國文也說，想要知道更完整的美食清單，歡迎看他的臉書，裡面有許多介紹美食的影片。

郭國文說，麻豆總爺藝文中心原本是日本明治製糖株式會社的「總爺工廠」及「本社」，後來經過古蹟的活化再利用，舊糖廠因而被改設為一座藝文中心。郭國文與野崎社長也特別推薦這座藝文中心，並表示這裡非常有「京都的氣氛」，如果想了解日本卻去不了日本，野崎社長也強力推薦，適合全家大小一起出遊的景點。

提到總爺藝文中心，野崎社長還特別補充說明，日本非常有名的明治巧克力最初的製糖地不在日本，就在這座總爺糖廠，郭國文非常震驚，並表示此處具有台日的歷史文化淵源及產業鏈結，可能連文化局都不一定知道，推薦大家一定要抽空去走走。

郭國文也推薦哈日的家庭，可以到今年才正式開幕的隆田文化資產教育園區，其中的「四鐵共構」相當有意思，包括與烏山頭水庫興建相關的「水鐵」，以及跟台南產業發展息息相關的鹽鐵、糖鐵、台鐵，適合親子一同前往參觀。

最後，郭國文介紹位在烏山頭水庫內的「八田與一紀念園區」，八田與一為嘉南大圳的建造者，紀念園區呈現他當年的住所；只要日本人來到這，肯定會有回家的感覺。他笑說，不管是在台過年的日本人，還是因疫情無法出國，想念日式文化的台灣人，可以將以上景點列入連假行程中；經過郭國文的介紹，連野崎先生都表示心動，各地方都想去一探究竟。

郭國文指出，大家來台南觀光，大多都停留在府城區，但其實郊區有趣的景點也相當值得一看，且「館館相連」，各個景點間的交通時間都不會拉太長，歡迎各地的朋友，來體驗「台南式」的日本文化。