台南初一開紅盤破70萬旅客行春　初二續迎回娘家出遊人潮

▲台南行春遊客於初一開始大爆發，70萬人潮擠滿台南各地大小寺廟、街區巷弄和旅遊景點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南行春遊客於初一開始大爆發，人潮擠滿台南各地大小寺廟、街區巷弄和旅遊景點，據台南市政府觀光旅遊局統計，初一計有破70萬遊客造訪台南主要景區、老街及商圈等，其中光廟宇參拜香客就近40萬人次。

市長黃偉哲表示，台南市是台灣400年歷史的古都，各種景點包括濱海沿線、埤塘、古蹟及廟宇等人文薈萃琳瑯滿目，還有各式美食滿足大家味蕾。提醒返鄉的台南子弟及特地來台南過年的好朋友們，請務必出門時戴好口罩，並隨時提醒自己出遊時，確實將「防疫優先」牢記在心並徹底執行喔！

初一到各大廟宇參拜祈福是年節一大習俗，也象徵一元復始萬象更新。經統計台南具代表性各大廟宇，如南鯤鯓代天府、鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮、白河大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、麻豆代天府、新營太子宮、鹽水武廟、台灣首廟天壇、玉皇宮、玄空法寺及大天后宮等，初一整天共計湧進近40萬虔誠民眾，前往虔心禱告，祈求未來疫情有效控制國泰民安，闔家幸福事事順心。

此外，各地景區的遊客人潮也都明顯增加，台南市評鑑連年特優的觀光遊樂業者表現亮眼，頑皮世界近5千人入園，尖山埤江南渡假村也有近2千人入園。熱門山光水色景點像關子嶺風景區、虎頭埤風景區、曾文水庫風景區及烏山頭水庫吸引近2萬人次到訪；濱海沿線的七股鹽山、北門、將軍及井仔腳鹽田也有近2萬人次；而展館型態的的奇美博物館、山上水道花園博物館、左鎮化石園區、十鼓仁糖文創園區也有近1萬5千人次入園，各家業者卯足全力忙著招呼客人，也不忘落實防疫措施守護旅客安全。

大年初二依習俗是回娘家向父母請安拜年的日子，正好也是攜家帶眷闔家出遊的好日子。有別於中北部的陰雨天，伴隨著台南特有晴朗舒適陽光及歡喜的心情，今日台南多處戶外景點一早就出現人潮，市區國華海安、小西門及南紡商圈有近2萬5千人，赤崁園區及孔廟園區周邊近萬人，穿梭於台南街道巷弄。

安平老街、新化老街及鹽水老街景點近2萬旅客連假迄今依然人潮絡繹不絕。溪北大關子嶺等地區泡湯登山健走運動正流行，今早有近萬人湧入，也帶動鄰近柳營運動靶場運動觀光人潮不斷，吸引不少射擊運動愛好者前往朝聖。虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、頑皮世界及尖山埤江南渡假村等景點，深具親近大自然及富含寓教於樂特色，有豐富生態景觀的渡假勝地，適合全家大小一同出遊，今早則湧入近萬人造訪同樂享受親子共遊。

台南市觀光旅遊局郭貞慧局長表示，台南在春節期間都是舒適晴朗的好天氣，台南各地都湧現行春人潮，衷心感謝大家來台南享受旅遊美食同時，仍積極遵守各種防疫措施，防疫第一，你我有責。虎年來台南府城行春，虎哩今年發大財、虎哩心想事成福氣來！更多景點導覽地圖、人流警示及交通疏運等資訊可至台南旅遊網（https://www.twtainan.net/）查詢。