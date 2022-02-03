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過年包8800還被罵！他少做關鍵動作　長輩怒：害人運氣衰一整年

▲▼紅包。（圖／取自Pixabay）

▲原PO包了8800給長輩，一片心意，沒想到卻被澆了冷水...（圖／取自Pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

春節紅包眉角多，如何包也是一門學問。一名男網友表示，他今年很忙，來不及去銀行換新鈔，所以挑了比較新的鈔票，大手筆包了8800元給家中長輩，希望家人運勢一路發，怎料卻被對方斥責「不懂事」、害家人運氣不好一整年，讓他當場心寒，立刻用一句話回擊，被無數網友讚爆。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，他不是故意包舊鈔，而是創業真的太忙，年前有一大堆事情待辦，又看到銀行大排長龍，來不及去換新鈔，結果吃年夜飯時，他包了8800元給家人，卻被長輩唸「真不懂事，過年包舊錢會害人運氣不好一整年」。

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原PO送紅包反被罵，本來一片心意瞬間被澆冷水，因此也只冷冷回應一句「以後我會改進，不包紅包了」。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言，「太好了，省一包」、「愛拿又愛嫌」、「覺得有心意比較重要，新舊錢沒什麼，紅包袋不要重複使用就好了」、「這種心態的人運氣會不好一輩子，而非一年」、「最討厭過年小小鼻鼻禁忌一堆的原始人」、「包新錢的運氣有好到哪嗎？習俗畫地自限還不知道要影響幾世紀」。

還有人提供其它解方，「乾脆轉帳好了」、「直接收回來說：鈔票太舊了，我收回」、「說你有新鈔一張，問對方要不交換」、「應該趕快把紅包收回來的！不要害老人家運氣不好」、「包8萬8試試，看長輩還會不會廢話一堆」、「我以後都只給紅包袋，只有那個是新的」、「下次用燒的」、「下次包玩具鈔，保證張張都是新的」。

不過，也有網友介意到不行，留言規勸「包舊錢沒關係，重點是在給之前有知會對方一聲沒時間換新鈔嗎?讓對方打開紅包，驚嚇指數破表，發現是髒又黃，又有幾張破掉的舊鈔，這就不是一年破壞運氣問題，而是對給紅包的人觀感極差。倘若鈔票又剛好有破損，也會讓對方感覺是過年前2人有發生不愉快，才故意如此！」

對此，原PO也回應該名網友，怎麼可能包又髒又破的？當然是從一疊裡面盡量挑新的，「只是長輩認為要從銀行領出來那種嶄新鈔，才能算新鈔」。

▼台銀總行開放新鈔兌換第一天，不少民眾排隊辦理。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼由於上星期台銀就已經在ATM中放置新鈔，以及疫情衝擊影響，台銀總行開放新鈔兌換第一天，人潮明顯不如以往。（圖／記者湯興漢攝）

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