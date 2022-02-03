雷皓明／餐廳我開的為何不能拒絕米其林評論

▲有家餐廳不希望被《米其林指南》評論，要求評論員不能入內用餐，法院認為，《米其林指南》是對可受公評之事善意評論，不屬於不法侵害行為。（圖／記者蔡玟君攝）

吃飯皇帝大，吃美食是我們在忙碌生活中喘息的小確幸，那要如何知道哪裡有美食呢？《米其林指南》是廣為人知的餐飲評論權威，許多民眾會參考它，尋找卓越烹調的美食，但餐廳可以拒絕被它評論嗎？日前就有A餐廳不希望被《米其林指南》評論，進而要求評論員不能入內用餐，而將該指南告上法院，讓我們來看看法院怎麼說。

《米其林指南》不會侵害A餐廳的名譽權

法院認為，《米其林指南》並不會侵害A餐廳的名譽權，因為其評論方式是用正面的詞彙描述，並簡短介紹餐廳的優點與特色，並不會使用負面偏激的用語，不過即使沒有被評論，有些消費者可能會反面解釋為餐廳不好吃，但因為《米其林指南》是對可受公評之事善意評論，而不具違法性，不屬於不法侵害行為，所以不管《米其林指南》是否將A餐廳納入推薦，都難以認為會對A餐廳的名譽權造成損害。

餐廳的締約自由與《米其林指南》的言論自由

有一派人認為A餐廳的締約自由應該優先，因為締約自由包含與誰締約的自由，A餐廳可以自由決定要不要跟評論員締約，而且像是保密條款，就是以契約來限制言論自由的例子，所以A餐廳用締約自由，透過不讓評論員入內用餐，來限制《米其林指南》的言論自由是合理的。

另外一派人則認為，《米其林指南》的言論自由與A餐廳的締約自由相比，言論自由較值得保護，因為言論自由是人民的基本權利，有促進民主政治發展，實現多元社會價值的功能，對於自願進入公眾領域的公眾人物，個人名譽對言論自由應為較高程度之退讓，所以A餐廳不能主張締約自由，而限制評論員入內用餐（99台上792參照）。

法院認為餐廳禁止評論員用餐為權力濫用

法院認為，締約自由包含邀約自由與承諾自由，任何人都可以自由決定要與誰締約，且用餐者的身分，依《民法》第88條第2項規定來看，也是交易上重要之點，但以本案的情況，A餐廳事前申請拒絕評論員入內用餐，讓《米其林指南》無法蒐集資料與品嘗餐點，是為了不讓其有機會刊登A餐廳的評論，限制《米其林指南》的言論自由，也限制評論員提出用餐邀約的自由。

《民法》148條規定，「權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的」，上述行為正是以損害他人為主要目的，屬於權力濫用，因此，法院不准許A餐廳禁止評論員到餐廳用餐的請求。

不同言論有不同的保障標準

我們認為，或許也可以將言論自由區分為一般言論與商業言論，而有不同的保障標準。依釋字414號中有關言論自由的保障，依其性質而有不同之保護範疇及限制之準則，對於政治、學術、宗教等言論應給予較高的保障，但非關公意形成、真理發現或信仰表達之商業言論，不能與其他言論自由之保障等量齊觀。

若以這個角度來思考，《米其林指南》是否是商業言論？如果是，雖然商業言論較不受到保障，但A餐廳可以事前限制評論員入內嗎？各位認為呢？（本文轉載自律師談吉他粉絲頁）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。