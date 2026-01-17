　
法律新聞

「更生年貨大街」台中開賣　凝聚社會良善力量支持更生穩定復歸

▲▼115年度「更生年貨大街」登場，法務部部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲115年度「更生年貨大街」在台中市熱鬧登場。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

今年度的「更生年貨大街」17日在台中市「交六廣場」舉行，今年活動特別聚焦更生朋友創業輔導與技能培訓成果，透過年節市集形式，讓社會大眾看見更生朋友努力翻轉人生的具體成果，並以實際行動支持其穩定復歸。

活動開幕特別邀請富邦啦啦隊Fubon Angels 成員慈妹、奶昔、Kapo、卡洛琳擔任開場表演嘉賓，帶來充滿活力的演出，為更生年貨大街揭開序幕，並於演出後與與會長官共同參與啟動儀式，象徵攜手支持更生朋友重新出發，讓活動在熱鬧氛圍中正式展開。

法務部部長鄭銘謙致詞時表示，更生朋友的復歸之路，來自三股至關重要的力量：第一，是家庭的愛與支持；第二，是讓更生朋友重新與社會連結、找回自我價值的穩定工作；第三，是來自社會大眾的接納與肯定。這三股力量彼此交織、相互支撐，共同鋪設出讓更生朋友更加順利的復歸之路。

▲▼115年度「更生年貨大街」登場，法務部部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲法務部部長鄭銘謙致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

更生保護會董事長暨台灣高等檢察署檢察長張斗輝致詞時指出，更生年貨大街是多年來陪伴更生朋友學習技能、累積經驗並邁向自立的重要成果展現，每一件商品背後，都是努力復歸的生命故事，也是社會給予信任與機會的具體實踐。感謝法務部及各界長期支持，期盼透過年貨大街，讓更多人看見改變的可能，一起用行動支持更生。

本次「115年度更生年貨大街」集結全國各地透過創業貸款或自行創業之更生朋友所開發的優質商品進行展售，包含食品、生活用品及節慶禮盒等，協助拓展行銷通路與實質就業、創業機會，一起以實際行動支持更生朋友自立生活。今年活動規模再創新高，共設置攤位146攤，其中更生朋友攤商124攤、關懷宣導攤位22攤，充分展現更生保護服務的深度與廣度，形塑具體可見的復歸支持網絡。

▼更生保護會董事長暨高檢署檢察長張斗輝致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼115年度「更生年貨大街」登場，法務部部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝。（圖／臺灣更生保護會提供）

跨性別者、間性人「免役改替代役」　人權會籲國防部、內政部暫緩

跨性別者、間性人「免役改替代役」　人權會籲國防部、內政部暫緩

國防部預告修訂「體位區分標準修正草案」，未來只有BMI大於45或身高144公分以下才能免役，修法草案也強制規定跨性別者與間性人（Intersex，或稱雙性人）必須服替代役，僅保留「已變更法律性別者」為免役。對此，國家人權委員會今（16日）表示，此舉恐高度衝擊其基本人權，以世界人權宣言、公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約等國際人權標準，檢視相關修正內容後，向國防部及內政部等主管機關提出意見書，呼籲暫緩推動將雙性人和跨性別納入替代役之政策。

藍白提案先審部分新興計畫　行政院：漠視國人福利及國家發展

藍白提案先審部分新興計畫　行政院：漠視國人福利及國家發展

台美關稅拍板15%！台灣模式輸出美國　9大QA重點一次看

台美關稅拍板15%！台灣模式輸出美國　9大QA重點一次看

美製車關稅降到零？　鄭麗君：貿易協議簽署後揭曉

美製車關稅降到零？　鄭麗君：貿易協議簽署後揭曉

AIT大讚：美台關稅協議強化美國經濟韌性　大幅推動美國半導體產業

AIT大讚：美台關稅協議強化美國經濟韌性　大幅推動美國半導體產業

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

