「更生年貨大街」台中開賣　凝聚社會良善力量支持更生穩定復歸

▲115年度「更生年貨大街」在台中市熱鬧登場。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

今年度的「更生年貨大街」17日在台中市「交六廣場」舉行，今年活動特別聚焦更生朋友創業輔導與技能培訓成果，透過年節市集形式，讓社會大眾看見更生朋友努力翻轉人生的具體成果，並以實際行動支持其穩定復歸。

活動開幕特別邀請富邦啦啦隊Fubon Angels 成員慈妹、奶昔、Kapo、卡洛琳擔任開場表演嘉賓，帶來充滿活力的演出，為更生年貨大街揭開序幕，並於演出後與與會長官共同參與啟動儀式，象徵攜手支持更生朋友重新出發，讓活動在熱鬧氛圍中正式展開。

法務部部長鄭銘謙致詞時表示，更生朋友的復歸之路，來自三股至關重要的力量：第一，是家庭的愛與支持；第二，是讓更生朋友重新與社會連結、找回自我價值的穩定工作；第三，是來自社會大眾的接納與肯定。這三股力量彼此交織、相互支撐，共同鋪設出讓更生朋友更加順利的復歸之路。

▲法務部部長鄭銘謙致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

更生保護會董事長暨台灣高等檢察署檢察長張斗輝致詞時指出，更生年貨大街是多年來陪伴更生朋友學習技能、累積經驗並邁向自立的重要成果展現，每一件商品背後，都是努力復歸的生命故事，也是社會給予信任與機會的具體實踐。感謝法務部及各界長期支持，期盼透過年貨大街，讓更多人看見改變的可能，一起用行動支持更生。

本次「115年度更生年貨大街」集結全國各地透過創業貸款或自行創業之更生朋友所開發的優質商品進行展售，包含食品、生活用品及節慶禮盒等，協助拓展行銷通路與實質就業、創業機會，一起以實際行動支持更生朋友自立生活。今年活動規模再創新高，共設置攤位146攤，其中更生朋友攤商124攤、關懷宣導攤位22攤，充分展現更生保護服務的深度與廣度，形塑具體可見的復歸支持網絡。

▼更生保護會董事長暨高檢署檢察長張斗輝致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）