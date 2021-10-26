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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雷皓明／【小玉變臉謎片】修法杜絕數位性暴力

▲▼新媒體,融媒體,數位匯流,城市,科技。（圖／視覺中國CFP）

▲政府部門應盡速研議以修法或制定專法的方式，來處理數位性暴力議題，讓私密影像停止散布流通。（圖／視覺中國CFP）

「數位性暴力」隨著科技日益進步，圖文音訊傳播容易，越來越盛行，樣態也越來越多元。

依行政院2020年10月14日推動跨部會數位／網路性別暴力防治第二次研商會議決議，「數位性暴力」的定義為，「透過網路或數位方式，基於性別之暴力行為。即針對性別而施加他人之暴力或不成比例地影響他人，包括身體、心理或性之傷害、痛苦、施加威脅、壓制和剝奪其他行動自由等」。具體的樣態有，網路跟蹤、惡意或未經同意散布與性／性別有關個人私密資料、網路性騷擾、基於性別貶抑或仇恨之言論或行為或是性勒索等。

但目前還未有法規或是專法專門來解決「數位性暴力」議題，如果是未滿18歲的兒童或少年的影像，使用《兒童及少年性剝削防制條例》處理，成年人則是依行為情狀的不同，以《刑法》上「妨害秘密罪」（第315-1/315-2條）、「散布猥褻物品罪」（第235條）、「恐嚇危害安全罪」（第305條）或是「誹謗罪」（第310條）等相繩。

但是和受害者所受的傷害相較，這幾個罪的刑度都偏輕，例如路人拍攝私密影像後在網路論壇散播，成立第315-1與315-2條第三項「妨害秘密罪」，刑度為五年以下有期徒刑，第235條「散布猥褻物品罪」則是處二年以下有期徒刑。

實務上的類似案例，實際判處約八個月至一年不等有期徒刑，且對於已流出的影像，沒有可以讓其從網路論壇下架的機制，影像不斷流傳、被點擊、再被分享，每被觀看一次，都讓受害者像是被性侵一次（參照屏東地院109年度侵訴字第30號、桃園地院108年度訴字第1118號等）。

躲在螢幕背後，觀看他人的私密影像，再用鍵盤評論他人，非常輕而易舉，往往無法讓人意識到他正在犯罪。一句句「求上車」這類看似戲謔的玩笑，卻如同利刃般，刺入受害者或有相同遭遇者的心。

希望政府部門能夠盡速研議以修法或制定專法的方式，來處理數位性暴力議題，讓事件發生後，我們所能做的不只是訴諸道德呼籲，而是以法律作為受害者的後盾，用實際有效的處理方式，讓私密影像停止散布流通。（本文轉載自律師談吉他粉絲頁

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》以上言論不代表本公司立場。

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