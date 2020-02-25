　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

刑事局警官逮學生駭客　愛心輔導後變身資安公司CEO

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆（右）輔導曾經抓過的學生駭客IK，使其轉型成了資安公司創辦人。（圖／記者林裕豐攝）

▲刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆（右）輔導曾經抓過的學生駭客IK，使其轉型成了資安公司創辦人。（圖／記者林裕豐攝）

記者林裕豐／台北報導

2006年刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆於九大隊時期，偵辦當時才17歲的學生駭客IK，學生駭客IK因入侵企業內部網站，造成企業恐慌，警方如臨大敵。刑事局偵辦後至南投搜索，查出17歲的他，在經過林建隆主任多年輔導感化後，當年的學生駭客如今成為新創資安公司ZUSO Generation的CEO，這一段往事更成為警界美談。

IK，也就是洪睿荃，從學生駭客到如今成為提供滲透測試、紅隊演練與資安顧問等服務的資安公司創辦人，近期還協助知名人力銀行1111抓駭客。從黑帽駭客轉化成資安人員，他的轉變皆因刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆的一句話，「應該把天分放在對的地方，當白帽駭客會更有成就感。」聽完這句話後，他從駭客的角度切入資安管理，幫助企業免於被駭客入侵。

近期資安事件頻傳，知名駭客論壇「RAID FORUMS」於2019年6月底時，出現考試院銓敘部的文官資料，被洩漏共59萬筆機敏資料；這些資料中有姓名、身分證字號、職稱等，甚至包含國安、情報單位人員名單，引起相關單位重視。緊接著「RAID FORUMS」論壇上又出現知名人力銀行1111求職網的訊息，提供資料的用戶聲稱這批資料共有20萬筆求職者的個資，其中包含姓名、身分證字號、E-mail、地址、公司等資訊。對此，1111人力銀行已經向刑事局、調查局報案，也委請ZUSO Generation協助後續資安事件調查與相關資安服務，而該公司的顧問陳盈豪，也是CIH病毒的作者、總統盃黑客松委員與刑事局科技顧問，目前為資料科學家。

總統蔡英文在2016年就任時，宣示「資安即國安」，顯示出資安的重要性。現在資訊傳遞離不開網路，只要打開終端設備就可以快速得到訊息。若這些很敏感的資訊，像是銀行帳號與密碼，被駭客攔截或是商業機密被洩漏，不僅造成個人損失，企業商譽也遭受重擊，因此資訊安全的重要性不言可喻。

近年來，政府資訊架構從縱深防禦機制演變區域聯防機制，提升各地方政府與企業情資彙整與流通，讓政府與企業有足夠時間來應變事件發生。除了駭客攻擊情資分享，資安業者可以當第三方驗證資安團隊，如紅隊演練，直接對政府單位進行駭客攻擊模擬，足以驗證政府資訊設備是否有缺口，於演練過程中，提供政府單位的資訊人員教育訓練。

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆表示，面對連網技術進步與跨平台連網趨勢，如AI、物聯網、車聯網及5G相關服務應用，這些都是屬於新型態科技，這些資料皆須經由API串接，而要如何確保在做資訊交換時，同時兼顧資訊安全，不被駭客入侵已是重要議題，值得企業和個人重視與探討。

雖然每個資訊個體都有很成熟的技術，但是只要一小部分沒有做好資安，整個環境就有可能遭到駭客入侵，因此建議政府單位與企業必須每年定期執行資安檢測，如滲透測試、紅隊演練等，才能確保系統及用戶安全。

當年警官的愛心與熱誠輔導駭客學生，培育出現今新創資安公司的CEO，不只成為警界美談，也是駭客由黑轉白的典範。在數位轉型的浪潮下，資安已是每個企業數位轉型成功與否的關鍵因素。以IK這個例子而言，就是把優秀的人才放在對的地方，即可讓企業資安更為堅固，更幫助政府減少網路犯罪。

ET快訊
隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷兩截」！頭肩著地急送醫…她
葉金川：比起SARS我更怕新冠病毒！「病例會再增」圍堵比減災
快訊／南韓再增60例！累計893人確診8死　將對新天地所有信
台股早盤跌逾百點！美股四大指數重挫逾3%　拖累台股跌破115
謝和弦護莉婭「恐怖詛咒451人」！　網友一個標記踩他痛點火大
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

打敗台大！全國自然組最熱門科系出爐　中央資工、電機系拿下1、2名

駭客攻擊無所不在！資安產業潛力大　國泰推亞洲首檔防駭概念ETF

企業防疫啟動「遠距工作」　應防止資料被竊、監視的風險

小心別亂點！「超強金融木馬病毒」　偽裝電子收據騙你

Google將強制旗下品牌Nest用戶啟用雙重認證　確保帳戶資安

注意！手機下載4類型App讓駭客「發大財」

刑事局警官逮學生駭客　愛心輔導後變身資安公司CEO

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

防新冠肺炎！「搭飛機」必注意6件事　酒精托運不超過2公升、選靠窗座位

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

刑事局警官逮學生駭客　愛心輔導後變身資安公司CEO

正港ㄟ台灣綠金！　毛豆產品外銷履創新高

店家不敢去日韓帶貨：等疫情穩定，我一定要趕快飛！　影響8成業績慘況曝

病毒真面目即將揭曉！遺體解剖已完成11例…陸團隊透露「有重大發現」

印度恆河神秘「噬菌體」是人類救星？　「專吃細菌」連霍亂也能滅

喬丹落淚緬懷Kobe「他走了某部分的我也死去」　自嘲哭哭臉又要瘋傳

美股重挫...亞股反應不同調　日股、陸股下跌　韓股逆勢走高

南韓政府：新天地教會「全體信徒」將接受新冠病毒篩檢

以色列2架包機400人返抵韓國　韓外交部：安排後續500人回國事宜

張育成4局接替游擊　3打數無安打

南韓大邱淪重疫區　民眾怕爆「口罩2小時賣48萬片」排隊人龍塞爆超市門口！

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

法律熱門新聞

警官輔導駭客學生　變身資安公司CEO

湯文章／維冠案115條命的建商責任

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

告訴6月期限　法界：過了就GG

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

住屋漏水相關法律問題

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

借車給無駕照者　檢方：有刑責

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

林文蔚／「信」不「信」由不得你

馮美珊／被判刑不一定要入監服刑

更多熱門

相關新聞

羅智強自願去武漢「協商救援台人」

羅智強自願去武漢「協商救援台人」

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情以及兩岸政治角力，滯留大陸湖北省900多人迄今仍無法包機返台。台北市議員羅智強25日表示，若總統蔡英文能夠授權他代表政府，赴武漢協商救援事宜，那他一定會盡全力達成任務，並將之視為畢生的榮耀，不知蔡政府是否願意授權？

郭碧婷、向佐未登記！向太曝內幕「扯蔡英文」

郭碧婷、向佐未登記！向太曝內幕「扯蔡英文」

蔡英文抗疫見效　聲望急升68.4%、不贊同者驟降10％

蔡英文抗疫見效　聲望急升68.4%、不贊同者驟降10％

大法庭裁定影響　詐欺犯楊哲旻案撤銷發回

大法庭裁定影響　詐欺犯楊哲旻案撤銷發回

開學日「病毒不迫降」！陳其邁找知名兒童醫師教洗手「洗給你看」

開學日「病毒不迫降」！陳其邁找知名兒童醫師教洗手「洗給你看」

關鍵字：

法律駭客資安蔡英文1111人力銀行ZUSO Generation林建隆網路犯罪RAID FORUMS

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

血友病童母子搭機回台！父親說話了

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

謝和弦「吞點燃的火柴」2分鐘失控片嚇壞網

血友病母子將抵國門！黃創夏傻眼

潛伏期長達27天才確診　前SARS指揮官：現在沒旅遊史完蛋啦

愈夜愈美！台中絕美古色茶館

即／板橋公寓惡火　1無生命跡象

守衛犬偷懶曬太陽　他掃地舉腿庫

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面