刑事局警官逮學生駭客　愛心輔導後變身資安公司CEO

▲刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆（右）輔導曾經抓過的學生駭客IK，使其轉型成了資安公司創辦人。（圖／記者林裕豐攝）

記者林裕豐／台北報導

2006年刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆於九大隊時期，偵辦當時才17歲的學生駭客IK，學生駭客IK因入侵企業內部網站，造成企業恐慌，警方如臨大敵。刑事局偵辦後至南投搜索，查出17歲的他，在經過林建隆主任多年輔導感化後，當年的學生駭客如今成為新創資安公司ZUSO Generation的CEO，這一段往事更成為警界美談。

IK，也就是洪睿荃，從學生駭客到如今成為提供滲透測試、紅隊演練與資安顧問等服務的資安公司創辦人，近期還協助知名人力銀行1111抓駭客。從黑帽駭客轉化成資安人員，他的轉變皆因刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆的一句話，「應該把天分放在對的地方，當白帽駭客會更有成就感。」聽完這句話後，他從駭客的角度切入資安管理，幫助企業免於被駭客入侵。

近期資安事件頻傳，知名駭客論壇「RAID FORUMS」於2019年6月底時，出現考試院銓敘部的文官資料，被洩漏共59萬筆機敏資料；這些資料中有姓名、身分證字號、職稱等，甚至包含國安、情報單位人員名單，引起相關單位重視。緊接著「RAID FORUMS」論壇上又出現知名人力銀行1111求職網的訊息，提供資料的用戶聲稱這批資料共有20萬筆求職者的個資，其中包含姓名、身分證字號、E-mail、地址、公司等資訊。對此，1111人力銀行已經向刑事局、調查局報案，也委請ZUSO Generation協助後續資安事件調查與相關資安服務，而該公司的顧問陳盈豪，也是CIH病毒的作者、總統盃黑客松委員與刑事局科技顧問，目前為資料科學家。

總統蔡英文在2016年就任時，宣示「資安即國安」，顯示出資安的重要性。現在資訊傳遞離不開網路，只要打開終端設備就可以快速得到訊息。若這些很敏感的資訊，像是銀行帳號與密碼，被駭客攔截或是商業機密被洩漏，不僅造成個人損失，企業商譽也遭受重擊，因此資訊安全的重要性不言可喻。

近年來，政府資訊架構從縱深防禦機制演變區域聯防機制，提升各地方政府與企業情資彙整與流通，讓政府與企業有足夠時間來應變事件發生。除了駭客攻擊情資分享，資安業者可以當第三方驗證資安團隊，如紅隊演練，直接對政府單位進行駭客攻擊模擬，足以驗證政府資訊設備是否有缺口，於演練過程中，提供政府單位的資訊人員教育訓練。

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆表示，面對連網技術進步與跨平台連網趨勢，如AI、物聯網、車聯網及5G相關服務應用，這些都是屬於新型態科技，這些資料皆須經由API串接，而要如何確保在做資訊交換時，同時兼顧資訊安全，不被駭客入侵已是重要議題，值得企業和個人重視與探討。

雖然每個資訊個體都有很成熟的技術，但是只要一小部分沒有做好資安，整個環境就有可能遭到駭客入侵，因此建議政府單位與企業必須每年定期執行資安檢測，如滲透測試、紅隊演練等，才能確保系統及用戶安全。

當年警官的愛心與熱誠輔導駭客學生，培育出現今新創資安公司的CEO，不只成為警界美談，也是駭客由黑轉白的典範。在數位轉型的浪潮下，資安已是每個企業數位轉型成功與否的關鍵因素。以IK這個例子而言，就是把優秀的人才放在對的地方，即可讓企業資安更為堅固，更幫助政府減少網路犯罪。