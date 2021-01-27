柯怡如／原因自由行為：原因自由，罪責己負

▲心智正常下，因自己的故意或過失，讓自己成為精神意識已「不能」辨識行為違法而犯罪，不能減免刑責。（圖／視覺中國）

我國要以刑罰處罰一個人需要審酌三個層次：一、行為人客觀上做了《刑法》規定需要被處罰的行為（構成要件該當性）；二、行為人行為時並沒有法律規定可以認為不違法的情形（阻卻違法性，如正當防衛、緊急避難或依法令所為行為等）；三、行為人在年齡上及精神意識上具能理解法律規範，認知、辨識行為違法之意識能力，以及依其認知而為行為之控制能力（統稱責任能力）。只有三個階段都成立，國家才能用刑罰來處罰行為人。

在嘉義殺警案發生後，對於行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法，或欠缺依其辨識而行為之能力者，不能處罰等有關於責任能力的討論甚多，甚至有民眾認為這樣的法律規定會讓有心人故意導致意識能力、控制能力欠缺減弱，並進而規避刑罰。但真的是這樣嗎？

其實我國《刑法》第19條第3項為了避免有心人藉此規避刑事責任，特別規定「因故意或過失自行招致者，不適用之。」學者稱為「原因自由行為」，指的是行為人如果在精神、心智正常的情形下，因為自己的故意或過失，讓自己成為精神意識已「不能」辨識行為違法或依辨識而行為之自我控制能力欠缺或顯著降低，在這樣的狀態下犯罪時，不能主張依《刑法》第19條減輕或免除其刑事責任。

最常見的，莫過於行為人在精神、心智正常，具備完全責任能力時，意識清醒時，因為飲酒、服用藥物或施用毒品等行為，導致自己陷入精神障礙或心智缺陷狀態，之後在自我控制能力欠缺或顯著降低時為犯罪，對這樣的犯罪仍應與行為人在精神、心智正常狀態下所為的犯罪行為，做相同的評價並給予處罰，不能依同條前2項規定減輕或免除其刑事責任，避免行為人利用法條規定蓄意犯罪。

「原因自由行為」我國又區分為「故意之原因自由行為」或「過失之原因自由行為」，實務上對於故意、過失的解釋包括兩個方向，也就是除了對於犯罪行為的故意、過失之外，也包括行為人對於原因前行為（也就是飲酒、服用藥物或施用毒品等行為）所可能產生神智不清狀態的故意、過失。也就是說，行為人本來已經有犯罪故意，利用故意或過失的情形，使自己陷入精神障礙或心智缺陷狀態而實行該犯罪，譬如行為人本來就想行搶，趁故意喝醉或是利用為朋友慶生可想而知應該會喝醉的情形下行搶；或是行為人本來沒有犯罪故意，但是知道自己只要有前行為（飲酒、服藥或施用毒品等），可能會喪失或降低意識能力、控制能力，而發生客觀上應注意或可能預見之犯罪，嗣後確實因前行為而自陷於精神障礙或心智缺陷狀態之際，發生該犯罪行為者，最常見的像是，酒（毒）後駕車、酒（毒、藥）後傷害、毀損、竊盜或是酒（毒、藥）後家庭暴力。所以不論是故意或是過失，行為人均不能依同條前2項規定減輕或免除其刑事責任，而應該論處完全的罪責。

「原因自由行為」的規範基礎，在行為人意識清醒時，既然對構成犯罪之事實，具有故意或能預見其發生，就應該有不自陷於精神障礙、心智缺陷狀態及不為犯罪的期待可能性及義務，因為行為人對於自己「做了前行為後，就有可能發生對別人造成損害」的前提，已有認知或一定的防範義務，竟仍然讓自己陷於精神障礙或心智缺陷狀態發生犯罪行為者，如果這時候還因此得以減輕或免除其刑事責任，無異鼓勵犯罪。在行為的當下，行為人如果是有意識地讓自己處於不能辨識行為能力的情形下，仍應該對自己的行為擔負罪責。

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●柯怡如，台灣高等檢察署檢察官，台灣司法人權進步協會秘書長。以上言論不代表本公司立場。