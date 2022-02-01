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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

兄弟畫家藝術重生「天問 問心 〜」10年奪獎60餘件

▲▼矯正署台中監獄劉士羣同學，創作四大天王水墨畫，全程跪地作畫。（圖／矯正署提供）

▲劉士羣同學創作四大天王水墨畫。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

法務部矯正署臺中監獄收容人劉士羣，日前獲邀參加於臺中市大墩文化中心舉行的「2021年更生美展」，並成為展出中的主題畫家。他以「天問」為題，展出多件水墨作品，其中的風、調、雨、順四大天王像，是他在監獄舍房全程雙膝跪地，以恭敬虔誠之心恭繪，盼藉此讓上天垂憐人間。

劉同學年少時逞兇鬥狠，為江湖利益刀光劍影的過生活，總以為自己是風裡來浪裡去的人，漸漸的迷失了人生方向，終因販毒入監服刑展開20餘年的監禁生活。而他原是家中老么，高中雖就讀美工竹木工藝科，休學後誤入歧途終致入監服刑，面對漫長的刑期。劉同學說隨著監獄冰冷的鐵門關閉，自己的心也跟著冰冷的牢門緊緊關閉，因為不知道20年後自己是不是還有未來。

不過他2012年間參加參加臺中監獄孝五工「雕塑心靈之美」技訓班甄選，重啟心門再次踏上學習之路，在黃映蒲老師、黃雲瞳老師、陳佑端老師、王瑋名老師、陳威杰老師無私的指導下投注全部心力學習藝術創作，從而再次找回生命的意義。學習過程中幾度在放棄與堅持之間拉扯，才學會從創作中重新規劃人生並堅持每天創作，十年如一日。

▲▼矯正署台中監獄劉士羣同學，創作四大天王水墨畫，全程跪地作畫。（圖／矯正署提供）

▲劉士羣創作四大天王水墨畫，全程跪地作畫。（圖／矯正署提供）

劉同學10年來創作作品奪獎60餘件，包括：臺陽美展、中部美展、南美展、苗栗美展、玉山美展、台灣國際藝術美展、亞太國際墨彩美展、雲林全國書畫比賽…等各大藝術競賽。

這次他在台中更生美展中展出25件水墨作品，是因他感念地球暖化，導致極端氣候加速，暴雨、洪水、火災、地震再加上近來新冠病毒肆虐全球，更是打亂人們生活步調。所以秉持著虔誠慈悲的心，以「天問」為主題創作系列作品。創作期間在監獄舍房恭繪風、調、雨、順四大天王像。恭繪期間並全程雙膝跪地，以恭敬虔誠之心完成畫作。只盼上天垂憐人間、庇佑眾生離苦得樂、健康平安。本次更生美展中，劉同學的作品獲得熱烈迴響，為矯正機關教化成效再添一例證。

▼劉士羣所創作四大天王水墨畫，大獲好評。（圖／矯正署提供）

▲▼矯正署台中監獄劉士羣同學，創作四大天王水墨畫，全程跪地作畫。（圖／矯正署提供）

▲▼矯正署台中監獄劉士羣同學，創作四大天王水墨畫，全程跪地作畫。（圖／矯正署提供）

▲▼矯正署台中監獄劉士羣同學，創作四大天王水墨畫，全程跪地作畫。（圖／矯正署提供）

▲▼矯正署台中監獄劉士羣同學，創作四大天王水墨畫，全程跪地作畫。（圖／矯正署提供）

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