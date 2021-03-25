【專訪翁茂鍾】首出面舉證自清　絕非收買司法官的不肖商人

記者吳銘峯、宋良義、王淑君／台北報導

在前公務員懲戒委員會委員長石木欽相關案件爆發後，與石木欽相交多年的佳和實業董事長翁茂鍾，被塑造為長期收買司法官、影響官司的不肖商人。沉默多日後，翁茂鍾首度現身，他對外說明並提出許多事證，證明自己絕非媒體塑造的壞人，他只是個重人情義理，與人真誠交往的平凡人。

媒體看圖說故事 聳動標題下的真相

對於被媒體塑造成為追求利益、長期收買官員的惡質商人，翁茂鍾說：「一件很單純的事情，卻完全沒向本人做任何查證，媒體看圖說故事，幾乎是『拼』故事，拼湊出的內容完全不是事實，延燒到現在，而且私毫沒有停歇的跡象。」這一樁媒體所稱的司法大醜聞，對他的法界友人造成傷害，翁茂鍾深感抱歉。

提及媒體大作文章的「銀行員之死」事件，媒體稱翁茂鍾對百利銀行前行員諸慶恩提出告訴，又在諸慶恩有罪不幸身亡後，對其兩名幼女「追殺」，求償數億元的損害賠償。

翁茂鍾為此解釋，當時百利銀行為了對怡華公司強制執行，向法院提出擔保1.4億元的百利銀行可轉讓定存單，但中央銀行進行業務檢查時，發現這些定存單實際上根本沒有存款收入，央行提出檢舉，檢方才對諸慶恩提起公訴。諸慶恩二審遭判刑4月、緩刑3年，並在上訴第三審時不幸身亡。這整個事件根本不是翁家提出的刑案告訴，而是檢方主動偵辦起訴的案件。

▲翁茂鍾提出法院轉發的財政部函文，證明諸慶恩案乃是中央銀行金檢後發現並檢舉。（圖／記者周宸亘攝）

另外，媒體大肆喧染的諸慶恩死後仍追殺孤兒寡母一事，翁解釋，怡華公司在檢方提起公訴後，認為公司因被強制執行而提存法院的2.8億元擔保金，受有利息損失2千9百萬餘元，因此才提出附帶民事訴訟，要求百利銀行與諸男連帶賠償。

諸男身亡後，怡華公司在不知其英年早逝的狀況下，收到諸家家屬提出的「承受訴訟聲請書」。「聲明人由他的兩個女兒限定繼承、他的妻子拋棄繼承，所以她們（諸慶恩的2名幼女）依照《民事訴訟法》規定聲明承受訴訟。」翁茂鍾表示，「這是諸慶恩的家屬自己聲明承受訴訟，而且她們還委任理律律師事務所的3名律師擔任訴訟代理人，絕對不是外界所稱是我們去追殺諸慶恩的兩個孩子。」

威逼自首、含恨而終？未經查證下的被害者

翁茂鍾還被媒體說「逼迫叔父吳仙富自首、為公司擔罪，最後含冤過世」，實際上，身為怡華公司財務副總的吳仙富，私下與百利銀行進行衍生性金融商品操作，又私自開立怡華公司本票，最後因賠錢連連，害怡華公司被百利銀行追債。事發後，怡華公司提出「確認本票債權不存在之訴」，而在訴訟一審言詞辯論終結（1998年3月3日），全案即將宣判（1998年3月8日）前，吳仙富知道自己可能會面臨偽造本票的刑事追訴，才主動到台南地檢署自首，而他的自首應該是為了維護個人的利益，希望獲得減刑。

吳仙富在案發（1997年）後離職，當時雖罹患兩種癌症，但身體保養得宜，直到2015年才辭世。媒體稱其含恨而終，但這股恨竟長達了18年？翁茂鍾更說，「事情一發生後，吳仙富就離開公司，所以他也不曉得公司跟諸慶恩間有官司，應該不至於為了諸家幼女的事情含恨而亡，完全是子虛烏有的不實指控。」

至於媒體報導的「27本百官行述」、「27本死亡筆記本」，翁茂鍾回應，「我沒這麼偉大，這些名詞都是媒體創造出來的。」「其實這27本只是我一年一本的行事曆。很多人應該跟我一樣，都有這樣簡單的行事紀錄，例如在婚喪喜慶場合跟誰換了名片，參加了哪些聚會等等，諸如此類的日常瑣事。」但翁感嘆，「我實在不知道，就平常的一些筆記本，媒體就可以這樣看圖說故事，如果大家可以去了解，就會發現這些筆記本跟一般人的日誌沒什麼不同。」

訪談最後，談到媒體及輿論的殺傷力，翁茂鍾無奈地表示，「我自己若不站出來澄清，也沒人可以替我澄清任何事情。本來就是子虛烏有，完全莫名其妙的事情，竟然會發生在我身上。『媒體暴力』、『媒體殺人』，我深深有所感受，我這次出來澄清，就是不希望再有相同的受害者。」

▼翁茂鍾聲明稿強調：真相不可混淆，人格不容污衊。（圖／記者王淑君攝）