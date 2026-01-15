　
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

駿馬奔騰迎新歲　更生81年貨大街將在台中市交六廣場熱鬧登場

▲「更生八十保護成果展暨年貨大街—溫暖有感 以愛復歸」，行政院長卓榮泰。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲更保年貨大街已經成為年度盛事，圖為去年行政院長卓榮泰參加年貨大街開幕。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

今年度的「更生年貨大街」17日將在台中市「交六廣場」舉行。本次「115年度更生年貨大街—凝聚社會良善力量 支持更生穩定復歸」將邀集近150攤攤位，包含更生朋友攤商124攤與關懷宣導攤位22攤，規模盛大，充分展現更生保護服務之深度與廣度，歡迎民眾前來選購。

更生保護會的年貨大街，已經成為更生保護活動中重要的盛事，歷年來的攤位數目不斷上升，除了代表有更多更生人獲得幫助以外，也代表社會上對更生人的接納更加提升，社會更有凝聚力。

本次「115年度更生年貨大街」呼應政府「穩定復歸、抑制再犯」政策目標，透過公私協力與社會參與，支持更生人於戒癮、就業、生活重建及家庭修復等面向穩健復歸，展現柔性司法與司法保護工作的實質成效。活動以更生人創業輔導與技能培訓成果為主軸，集結全國各地透過創業貸款或自行創業之更生人優質商品進行展售，協助拓展行銷通路與實質就業、創業機會，讓民眾以實際行動支持更生人自立生活。

今年年貨大街共設置攤位146攤，其中更生朋友攤商124攤、關懷宣導攤位22攤，規模盛大，充分展現更生保護服務之深度與廣度，形塑具體可見的復歸支持網絡。此外，現場規劃法治宣導攤位，內容涵蓋反毒、反詐騙及反賄選等重點議題，結合互動宣導與有獎活動，提升民眾法治意識，並增進社會大眾對司法保護政策與作為之理解與支持。

今年度的特色攤位，首推「杏運遇見你」更生藝術家阿源的生命故事，呈現司法保護工作的具體成果。阿源在服刑期間於藝術技訓中重建自我，出監後在更生保護會圓夢創業貸款與臺中分會持續輔導支持下，與伴侶共同經營「古早味杏仁茶溱源小舖」，本次進駐年貨大街展售商品，讓民眾透過一杯杏仁茶，看見更生人穩定復歸與被社會接納的實際行動，具體呼應本活動「凝聚社會良善力量，支持更生穩定復歸」之核心精神。

