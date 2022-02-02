名作家「敷米漿」變洗車人家　還助更生人順利回家

▲姜泰宇（敷米漿）《洗車人家》。（圖／賴小路攝影／寶瓶文化提供）

記者吳銘峯／台北報導

暢銷作家「敷米漿」姜泰宇停止寫作後，10年前改開洗車場成了「洗車人家」。不僅如此，他還雇用許多更生人，幫助更多更生人復歸社會、順利回家。他日前也在透過新興媒體Podcast分享自己雇用更生人的心得，頗獲好評，3週就有近7萬次收聽數。

大學開始創作姜泰宇，曾以筆名「敷米漿」在網路小說界廣受歡迎，出版第一本書就晉升暢銷作家，更以《洗車人家》入圍第21屆台北文學獎。沒想到他卻因為患有「先天性眼球震顫症」，被醫師警告「最好停止寫作」，只好卸下作家身分，改作汽車美容，成了洗車人家。

姜泰宇10年洗車生涯遇見人生百態，他知道洗車工是勞力活，應徵者多半求職條件弱勢，不乏更生人族群。他錄用更生人員工並不會因為更生人背景而有顧慮，但在旁人屢次提醒下，姜泰宇也不免對更生人產生懷疑、誤解，但心思細膩的他很快察覺到自己的偏見，隨即修正對待更生人的方式。他說，經營洗車場之初，他像以低下姿態仰望世界，但久了他明白自己與其他人並無不同，都是社會的一份子，因而更可以理解更生人被社會大眾特別對待的感受。

就工作表現而言，姜泰宇認為更生人與其他員工並無不同，洗車是很辛苦的行業，有些年輕人可能今天受了委屈，明天就不做了，反而更生人瞭解求職不易，會更加珍惜工作機會，不輕言放棄。

姜泰宇坦承，他雇用更生人並不是站在道德制高點，給自己輔導更生人向善變好的責任，就是很單純需要人力，而更生人願意做這份工作，他認為面對更生人，不需要給予特殊對待，用對待一般人的態度來對待更生人，是對雙方最好的方式。若雇主遇見一位符合需求的更生人，可以在保障雙方權益的情況下，立下界線，量力而為，給予更生人重新開始的機會。

這些內容，在法務部與「哇賽心理學」節目合作的Podcast中，邀請姜泰宇暢談錄用更生人員工的經驗，上架3週就有近7萬次收聽數。民眾可至 Apple Podcasts、Spotify、KKBOX、SoundOn 或 Google Podcasts 等平台收聽。

▼姜泰宇（敷米漿）。（圖／賴小路攝影／寶瓶文化提供）