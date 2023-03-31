無罪判決再遭撤銷！后豐大橋情殺命案再度發回更審

▲后豐大橋情殺案，王淇政（左2）、洪世緯（右2）無罪判決又被撤銷。（圖／記者白珈陽攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2002年底的后豐大橋情殺墜橋命案，安親班陳姓女老師離奇墜橋身亡，檢方起訴陳女男友王淇政與友人洪世緯，2人分別遭判刑15年與12年半定讞。2人多次聲請再審，台中高分院前年底再度判決2人無罪。案經上訴，最高法院認為無罪判決有多項疑點，再度撤銷發回更二審。

本案發生於於2002年12月間，王、洪2人與幾名好友，在深夜11時許到夜市吃宵夜，隔日凌晨1點多，王男女友、在台中任職的陳姓女教師要求王男到后豐大橋與她談分手。王男搭乘洪男駕駛車輛抵達后豐大橋，並自行下車與陳女「談判」；洪男認為不便在場且因車胎沒氣，即離開現場到加油站打氣。但洪男回來後，看見王男正趴在橋邊護欄上，王男告知陳女剛掉落至橋下，並請洪男幫忙叫救護車，自己則到橋下找陳女。洪男跟隨到橋下，並請當時正在橋下釣蝦的證人幫忙照亮，而後陳女經送醫後不治身亡。

檢方2005年依照共同殺人罪對2人提起公訴，台中地院一審分別處2人各有期徒刑15年與12年6月。全案上訴二、三審後，於2007年定讞。但定讞後人權團體發覺本案諸多疑點，開始為2人提出再審，歷經10次聲請均遭駁回，直到2018年2月間終獲最高法院採信，撤銷有罪確定判決並重啟再審程序，同時停止執行，釋放2人。

全案於台中高分院重啟再審後，2019年底首度改判無罪，不過最高法院將全案再撤銷發回，再審更一審於2021年底，再度判決2人無罪。而最高法院審理後，31日再度撤銷無罪判決，發回台中高分院再審更二審。

最高法院這次撤銷理由有二，第一是證人證述內容與卷證資料不符合，第二是再更一審無罪判決中，以事後的鑑定人意見，推翻發生21年前、時間久遠以前的事實，違背論理法則。故此最高法院撤銷無罪判決，再度發回。