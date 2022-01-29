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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／監護處分期間無上限就能解決問題嗎

▲▼精神障礙，思覺失調症，精神病患，幻覺。（圖／視覺中國）

▲立法院臨時會通過監護處分的相關修法，去除五年期間的上限，引發是否淪為長期監禁的討論。（圖／視覺中國）

立法院臨時會通過監護處分的相關修法，其中最重要者，即是因精神障礙陷入無責任或限制責任能力，致判處無罪或減刑而須施以監護處分，去除五年期間的上限。如此的修法，是否可能陷入長期監禁，實有檢討的空間。

《刑法》的保安處分，重點在矯治而非處罰，致與刑罰所強調的應報思想，是不同的。尤其是監護處分，乃是將行為人當成病人，故就算因無責任能力而須判處無罪，若有再犯之虞，就應送至醫療處所為矯治，直至能返回社會為止。

只是現行《刑法》第87條第3項，監護處分期間上限為五年，就可能在矯治未完成時讓其回歸社會，致令人擔心。而此次《刑法》修正，則去除期間上限，第一次為三年以下，第二次之後則以一年為限，達十年者，則每九個月為評估有無繼續監護之必要。由於去除了期間的天花板，為避免落入長期、甚至終身監禁的指摘，勢必得更強調正當程序的保障。

惟施予監護處分，雖是由法官決定，但根據《刑事訴訟法》第289條，言詞辯論僅限於犯罪事實與科刑範圍，而不包括屬於保安性質的監護處分，故對於此等處分的宣告，實完全委之於法官的內在意志。更遑論每次延長，亦未有言詞辯論的相關程序保障之規定。凡此種種，既侵害被告的訴訟權，也無使被害人就此事項陳述意見之機會。更要注意的是，在2023年1月1日將實施的《國民法官法》，就國民法官合議庭於保安處分的評議方式，竟是完全空白，實屬嚴重的法律缺漏。

或許也是為消解監護處分等同刑罰的疑慮，故連帶修正《保安處分執行法》，將監護處遇多元化，即除司法精神醫院外，也增加精神照護機構、身心障礙福利機構，甚至是交由最近親屬為照顧。由於現行的監護處所，往往在監獄之旁，致踩踏保安處分不能是在監獄的紅線，故多元與分流處遇，或能去除實質刑罰之違憲爭議。

只是如此的理想，總要面臨現實面的考驗。要去除監禁等同坐牢的疑慮，就應以民間身心福利機構為執行監護的優先處所，但隨之而來者，即是這些機構能否承擔戒護與安全之責任。若不願或無力承擔，到頭來，還是得回到由國家所建置的精神醫院上，但對於司法精神醫療資源是否足夠、能否因應，是否最終又回到與監獄無異的處遇場所與方式，恐皆是大問題。

而因監護處分，往往是在判決確定後執行，但因審判期間可能漫長，則若真有精神障礙，光以羈押為手段，實可能會使病情加重。故在此次，亦連帶《刑事訴訟法》之修正，並新增＜暫行安置＞一章，以能得到即時的治療。而因此等安置，仍涉及人身自由拘束，除必須由法官來決定外，也採取與羈押審查相近的程序保障，即強制辯護、閱卷權與辯論等。同時，暫行安置期間為半年，雖可延長，但累計不能超過五年。如此的程序保障，明顯比監護處分的相關規定，來得縝密，恐也得為監護處分於未來再修法的重要參考依據。

對於監護處分，永遠須在保障人權與犯罪控制間取得平衡，故去除期間上限，絕不可能是問題的答案，而是解決難題的開始。

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●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

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