有愛最美！台新企業持續照顧重傷被害人家庭

▲台新企業贊助100萬元，用以照顧重傷被害人家庭。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

犯保協會於110年續行規劃「重傷害被害人家庭服務照顧計畫」，也再次獲得台新企業贊助計畫經費100萬元。110年度因為受到疫情影響，包含重傷照顧者紓壓喘息服務活動及重傷被害人社會環境適應等團體性的活動均取消辦理，以「捐贈重傷被害人照護物資」及「異地就醫安心服務」為主。

本會110年度提供重傷被害人照護物資，總計共採購復健褲55箱、透氣褲197箱、替換式尿片166箱、看護墊64箱、濕紙巾51箱、潔牙棒63袋、原味安素519組及凡士林331瓶，支出經費92萬5,106元。各地分會也在歲末年終之際，親自派員分送到每個重傷害被害人家庭，總共受益243個重傷害被害人家庭，也在疫情不穩定的狀況下，減少家人必須經常外出採購的風險，讓重傷被害人家庭也能過個好年。

此外，更運用台新企業贊助經費，提供必須跨轄區前往醫療資源較充裕的縣市就診醫療的重傷被害人，以及陪同的家人交通及住宿上的補助，讓重傷被害人家庭在安排交通、住宿及生活上免除太多的經濟考量，使其無後顧之憂，110年度計提供17案次共計13萬5,365元的補助。（本文轉載自犯罪被害人保護協會2022年1月《馨希望電子報》）