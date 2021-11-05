捍衛說不的權利！名店「磯勢」禁止米其林評鑑　敗訴理由曝光

▲磯勢日本料理委任律師，提告拒絕米其林評鑑、推薦 。（資料照片／記者羅志華攝）

記者黃哲民／台北報導

許多餐廳以名列「米其林指南」獲得星等為榮，北市知名日本料理餐廳「磯勢」反其道而行，提告要求發行「米其林指南」的法國Michelin Travel Partner，不得派「秘密客」評鑑或推薦「磯勢」，以免侵害餐廳經營理念，不過台北地院審理後，今判「磯勢」敗訴，可上訴。

北院判決理由指出，「米其林指南」雖是目前針對美食與餐廳極具影響力的評論，但沒壟斷言論市場，更對受評鑑餐廳毫無物理或法律上的強制力，磯勢在審理時也重申，不會改變經營方針去追求米其林的星等。

至於「磯勢」主張入選但未獲推薦、或評鑑星等減少，可能讓消費者產生負面解讀，法官認為這是對可受公評之事合理評論，不構成非法侵害，反而「磯勢」要求限制米其林派「秘密客」用餐評鑑，屬於濫用權利而於法無據。

雙方今都由律師代表出庭聆判，對於判決結果，米其林委任律師表示須等客戶回應，磯勢餐廳透過律師強調：「本案涉及到憲法保障權益的輕重權衡，需要有突破窠臼的勇氣，我們對於法院的判決深感遺憾，為了捍衛餐廳說不的權利，將在收到判決後提起上訴！」

這起餐廳提告不接受「米其林」評鑑與推薦的罕見案例，源於2006年來台開業的「磯勢」餐廳，今年（2021年）發函給法國Michelin Travel Partner，要求不得派「秘密客」到餐廳用餐、評鑑，也不得把「磯勢」列入「米其林」指南推薦，但未獲回應後，由經營「磯勢」的瑞慧日式餐飲公司提起民事訴訟，主張自身餐廳不受米其林評鑑、推薦的權利。

「米其林指南」在許多國家已成公認的餐廳、美食權威評論，不少餐廳以獲得米其林星等推薦為榮，更可藉此鍍金增加人氣。但「磯勢」堅持讓廚師自由揮灑、員工致力創新餐飲與服務的經營理念，拒絕接受米其林單一評鑑標準，並主張若不預先限制米其林派秘密客前來，不僅廚師與員工會有心理壓力、懷疑餐廳不在乎米其林星等的決心，也會讓消費大眾誤認「磯勢」認同米其林指南。

「磯勢」更認為米其林若強行派「秘密客」評鑑並公布結果，會侵犯「磯勢」設備、家具等動產所有權的完整性，也侵害營業自由、締約自由，進而可能損及商譽。

米其林抗辯自身對餐廳、美食的評論，是對可受公評之事表達主觀意見，供消費大眾參考，具有促進不同文化交流的公益價值，應受言論自由、出版自由的保障，「米其林指南」也從未對任何餐廳加諸「劣質」、「不推薦」等負面、偏激評價，更因嚴謹、詳實的評鑑與長久累積的口碑，享有公信力，若不准米其林派人去用餐、對餐廳與餐點發表評論，將「對社會上雅好美食之人產生寒蟬效應」。

米其林強調，「秘密客」用餐就跟一般消費者無異，不會妨害「磯勢」的正常營業或管理，更不會侵犯業者對餐廳設備的所有權，何況至今從未刊登對「磯勢」的評論，就收到律師函禁止派人去用餐，任何人「顯然會感到莫名且極度不受尊重」。