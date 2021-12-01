備戰2022《米其林指南》！高雄業者爭列紅色寶典　星廚曝摘星秘訣

▲高雄摘星計畫全面啟動。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

世界級美食聖經《米其林指南》2022年將把高雄納入評鑑，高雄市觀光局也啟動摘星行動，邀請美食作家、星級主廚分享摘星秘訣給在地50家餐飲業者，希望輔導在地餐廳成功摘星，提高高雄美食能見度。

擅長以簡單溫暖字語訴說食物故事的美食作家陳靜宜老師，在會中講解米其林制度，例如獲得一星的餐廳在同類別裡出眾，二星代表廚藝高明、值得繞道前往，三星為最高星級，代表餐廳供應的料理出類拔萃、值得專程造訪。

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▲高雄市觀光局輔導在地餐飲業者，爭取排名紅色美食寶典。（圖／記者許宥孺攝）

高雄萬豪酒店「MAJESTY美享地」米其林一星主廚楊展浩師傅，在多家米其林星級餐廳歷練，受邀來高雄掌廚後，深入了解台灣四季時蔬，邊與ThomasBühner線上討論分享口味作法，巧妙在佳餚中放進在地元素，精緻歐陸料理隱含著台灣飲食文化的密碼。

現場則有超過50家由潛力的高雄餐廳業者與會交流，觀光局長周玲妏也替業者，率先向美食作家陳靜宜發問「秘密客會以什麼形式來拜訪」以及摘星秘訣。陳老師則回覆，一般秘密客有兩組，第一組來訪後，有機會上榜的店家，才可能有第二組秘密客到訪，甚至還可能有第三組；台北有家餐廳在硬體設施方面並不華麗，但在餐飲方面有很好的表現，也拿到米其林一星，「米其林比較專注於食物菜色，但硬體方面提升當然更好」。

▲美食作家陳靜宜老師、法餐廚藝總監簡天才。（圖／記者許宥孺攝）

法餐廚藝總監簡天才表示，高雄農漁產豐富，在地特色就是最好的食材。米其林一星主廚楊展浩認為，有米其林認證對餐廳、主廚都是一個好的事情，主廚之間不是競爭的對象，應該是分享的對象，應該去提升的不是只有自己，在餐廳部分，可能是整個生產跟供應上的品質，這是一個互惠、互利的狀況。

▲高雄市觀光局長周玲妏。（圖／記者許宥孺攝）

周玲妏表示，過去我們都是出國旅遊、觀光來找美食，美食會為一個城市帶來很大的觀光效益，在米其林宣布，明年要到高雄來評鑑，觀光局的角色一定帶著所有的業者，大家往摘星星的方向來拼。