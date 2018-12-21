湯文章／孝子、法拉利與超跑條款　怎樣才算合理？

林姓男子駕駛小貨車幫母親送貨，因精神不濟不慎撞上4台停在路邊的法拉利跑車，賠償金額恐是天價，引發社會討論。如果不幸哪天自己碰上了，怎麼賠得起？

一般車險包含強制車險及個人自願投保的車險，前者是政府要求強制投保，只保障交通事故受害者，包括兩車乘客及對方駕駛的醫療、殘廢或死亡費用，不包括車輛損害的費用。如果要保障車輛損害的費用，就要自願投保商業保險。

目前保險市場上，車主投保車險有甲、乙或丙式三種，但這都只是在保障自己的車子，假如開車在路上與其他車輛發生意外，就要投保「第三人責任保險」，才能夠由保險公司賠償對方車主的損害。可是，一般的第三人責任險都有一個理賠金額的上限，像碰撞到法拉利、賓利或者瑪莎拉蒂等超跑，恐怕不夠賠，肇事者還要自掏腰包，因此市場上有了「超額責任險」（俗稱超跑保險），萬一遇上天價賠償的保險事故，才能獲得足額的保障。

事故發生後，有立委表示可以設「超跑條款」，也就是對於非故意碰撞到這類超跑時，在賠償金額上設定一個上限。從責任分擔的角度來看，並不合理，一個人擁有一台名車，可能是天生好命，也有可能是自己努力的結果，無論是哪一種方法取得，其他人並沒有權利可以加以剝奪。因此，若不幸擦撞到超跑，如果超跑車主沒有過錯，那肇事方就應該要全額賠償；但如果雙方各有過錯，那就按照比例計算賠償。

現行司法實務在計算賠償金額時，還要加以折舊，已經不合理，因為造成車輛損害並不是自願的，車子沒被撞，還可以繼續使用，但車子被撞壞了，除了要花錢修理，還因為折舊只能拿回一點點賠償，當然令人不服。但這種見解運作多年，迄今仍無修改之意，若又制定了「超跑條款」，不是在嫉妒別人命好？或是否定他人努力工作所獲致的結果嗎？

▲林男駕駛貨車因恍神竟撞毀路旁停靠的4輛法拉利超跑，賠償金額恐破千萬，引發諸多討論。（圖／記者林煒傑翻攝）

但從風險分擔及合理預見的角度來看，可能又是不同結果。因為一般人買不起超跑，所以當超跑行駛在車陣時，可以合理預見自己是置身在較大風險之中。換言之，超跑的擁有者可以選擇買或不買、開或不開這類豪車，但他既然選擇了購買且駕駛豪車，就要承擔較大的風險。承擔較大風險能力者，也同樣負有較大規避風險發生的義務，所以應該課予超跑車主負擔較高額的保費去購買較高額的保障，或者自行承擔超過合理預見外的損失。

法律的最終目的是在追求公平正義，但何謂公平正義就看從什麼角度來解讀，不是誰說了算。從財產權保障的角度而言，有損害就應該要有賠償，而且應該由有歸責事由的人負責全額賠償，才符合公平正義。從法律經濟分析的角度來看，讓社會整體的財富極大化，才符合公平正義。

什麼是整體的財富極大化？並不是只從個人單一的角度來思考，而是全面的。以超跑被撞的案例而言，以最小的成本來預防或阻止最大風險的發生，就符合效率，也才能夠創造財富極大化。超跑車主有能力規避風險，例如不開超跑，只要花費較小的成本，例如投保超跑保險，就能將可能發生的風險轉嫁，或者限制賠償金額，使其在駕駛超跑或決定是否將超跑上路時，能夠更謹慎，相較一般國民車的駕駛常非得使用該車不可，深陷不可預測的風險（開車隨時都有可能撞到豪車），發生事故後要負擔鉅額的賠償，就能力可預見及可控制風險的發生成本而言明顯較小，自然符合效率，能創造社會財富極大化。

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。