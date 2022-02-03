後疫情時代司法互助新面貌　法務部：已與50國有合作

▲後疫情時代，我國司法互助也開創新局面。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣身處於特殊的國際關係中，憑著數十年的努力，在國際司法合作領域中，逐步與眾多國家、國際組織建立起深厚的夥伴關係。近年來，以為刑事案件取證之刑事司法互助、受刑人移交為例，我國目前已累積與將近50國就個案進行合作。

這50個國家中，我國已與中國大陸、美國、菲律賓、南非、諾魯、貝里斯、波蘭、斯洛伐克等7個司法領域簽有刑事司法互助條約、協定（議）；與德國、英國、丹麥、波蘭（司法合作協定）、瑞士等5個國家簽署移交受刑人協定。

而在後疫情時代，各國國門時開時關，法務部透過國際及兩岸法律司，在打擊跨國犯罪之腳步並未停下，反而逐步摸索、發展出新興的國際合作模式，藉由科技設備、克服時差、橫跨千里，與更多國家進行更及時且密切的聯繫。綜合國兩司在疫情時代，有以下成果：

（一）臺美刑事案件，組成司法熱線合作團隊

臺美司法互助行之有年，即使疫情爆期間，自2020年1月迄今，雙方已進行64件跨境案件合作。近年來，雙方更就一矚目之營業秘密案件進行緊密合作。

（二）線上與外國磋商條約協定

法務部在疫情時代，無法與外國權責機關面對面簽署協議，反而直接以電郵方式討論約文內容、交換意見，大幅縮短了以往公文、信件往返所耗費的時間。不僅有助於推動我國與其他國家間之互助合作，對於臺灣國際地位之提升，亦深具意義。

（三）積極參與國際性檢察官組織

過去一年宥於疫情，眾多實體國際會議因而延期，但法務部國際及兩岸法律事務司仍排除萬難舉辦跨國視訊會議，來自國際組織代表、10個國家之檢察官共襄盛舉。

（四）視訊作證，大幅節省交通時間費用支出

新冠肺炎疫情肆虐期間，我國發展出透過視訊協助證人以虛擬方式，在他國刑事程序中提供證據。此類方式於疫情升溫期間，均存在具有開創性的具體實例，可作為後疫情時代，供我國發展具制度性跨國虛擬出庭、視訊取證之前哨。