雷皓明／正韓貨變淘寶貨算不算詐欺

▲網購平台上的商品號稱是正韓貨，卻在淘寶上找到一模一樣的，算不算詐欺呢？（圖／pixabay）

一年一度的雙十一購物節剛結束，收穫滿滿之餘，不知道是否也有一兩樣踩雷的經驗呢？像是買到名實不符的商品，例如號稱是正韓貨，但卻在淘寶上找到一模一樣的款式，或是聲稱是正版精品包，卻是仿冒品。像這樣為了使商品聽起來更有質感，而偽裝產地，甚至謊稱真品的行為，會是《刑法》上詐欺罪處罰的對象嗎？

聲稱正版卻是仿冒構成詐欺罪

《刑法》詐欺罪規定在《刑法》第339條，所謂「詐欺」，係指行為人以作為或不作為之方式，傳遞與事實不符之資訊，為事實上之欺瞞，依此對他人智識決定發生一定效果，影響他人對事實之主觀判斷與評估，以致產生與客觀事實不符之認知，並進而同意為財產之處分，並因而受有損害者（高等法院93上易字第583號參照）。

對於聲稱販售的是正版精品包，實際上卻是仿冒品，賣家告訴消費者包包是真品，使消費者誤信所販售之商品為真品而購買，且對於消費者因此買到仿冒的包包，賣家對於此結果的發生並不違反其本意，堪認被告有詐欺取財之不確定故意及為自己不法所有之意圖，會構成《刑法》339條詐欺罪（110智訴字第3號、110訴字第238號、110審智訴字6號等參照）。

但如果賣家僅是販售仿冒品，並沒有告訴買家自己賣的是真品，而且出售的價格顯然低於真品，就看不出賣家有任何施用詐術的行為，且在客觀上，買家也沒有陷於仿冒品是真品的錯誤，並不會構成《刑法》339條詐欺罪（110中智簡字第53號參照）。但仍要提醒，在網路販賣仿冒品，仍會構成《商標法》第97條之透過網路非法販賣侵害商標權之商品罪。

正韓貨卻是淘寶貨則不算詐欺

那如果不涉及真品與仿冒品的爭議，而是號稱正韓貨，但實際上卻是淘寶貨呢？如果單純依詐欺罪的構成要件來看，賣家以淘寶貨當成正韓貨來販售，使買家陷於錯誤而購買，好像完全符合詐欺罪的構成要件，但在判決上我們幾乎找不到因這樣而被判刑的例子。或許是因為以淘寶貨來號稱正韓貨的賣家，在販售價格上，還是以淘寶價來販售，也就是買賣雙方都心照不宣，所謂「正韓貨」只是一個促進銷售的手段，而不會認為商品是正韓貨，所以不構成詐欺罪。

總而言之，不管是想買正韓貨或是淘寶貨，在購物前再多花一點時間與賣家溝通，先確認商品來源，可以避免許多往後的紛爭喔。（本文轉載自律師談吉他粉絲頁）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。