備戰米其林！高雄推「美食旅遊」好康優惠通包　56家餐酒館地圖曝

▲高雄市觀光局推出「高雄餐盤發見計畫」，精選56家特色餐酒館，讓美食作為旅遊的主角。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

「紅色美食聖經」《米其林指南》宣布，2022年將高雄納入評鑑城市，而「2022臺灣燈會」也將於2/1-2/28回到高雄舉辦，高雄市觀光局趁勢推出「高雄餐盤發見計畫」，以特色餐酒館為主題，邀請56間獨具特色的餐廳，加入高雄美食地圖，並聯合知名OTA公司KKday、台灣高鐵及旅行社開發特色遊程商品，Line Taxi也提供優惠乘車券，讓民眾來高雄從食、宿及交通都免煩惱，好康優惠全包。

觀光局表示，本次活動邀請56家隱身於高雄各地的特色餐酒館，並推出「食旅高雄！味蕾探索地圖」，涵蓋Fine Dining、餐酒館、日式燒肉、Speakeasy 酒吧等各式主題特色。

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▲MÚO Steakhouse 直火柴燒牛排館李中煜主廚現場示範期間限定菜單「酥皮鵪鶉派」。（圖／高雄市觀光局提供）

今日宣傳記者會中，更邀請眺吧餐酒館與MÚO Steakhouse直火柴燒牛排館主廚，現場示範精選餐點製作；眺吧餐酒館製作的放牧黑豬戰斧佐柚子胡椒雞汁；MÚO Steakhouse 直火柴燒牛排館製作的酥皮鵪鶉派，都是為本次活動新開發的料理，呈現其餐廳特色與過人的烹飪巧思，為現場帶來一場融合視覺與味覺的美食饗宴。

▲高雄市觀光局長周玲妏(右)。（圖／記者許宥孺攝）

觀光局局長周玲妏表示，自從米其林宣布將高雄納入評鑑城市，消息讓高雄餐飲業者、消費者都很振奮，高雄美食多元豐富，實力堅強，這次配合「2022臺灣燈會」，讓民眾除了享受一場以光為饗宴的視覺大餐後，後續與三五好友到餐酒館續攤，品嚐各家主廚精心準備的料理。

周玲妏說，觀光局首次以「美食作為旅遊的主角」，並與KKday推出「高雄獨家」，有14家餐酒館推出限定菜單預約服務，想嘗鮮的民眾一定要趁早預約，以免餐廳摘星後一位難求。

▲觀光局與KKday合作，其中14家餐酒館推出限定菜單預約服務。（圖／記者許宥孺攝）

除KKday外，更有台灣高鐵假期、高鐵飯店聯票及可樂旅遊等，均結合燈會及餐酒館推出遊程及優惠，上餐酒館品嘗特色餐點、美酒，微醺了也千萬不要開車回家，Line Taxi就提供乘車優惠券，民眾可以多加利用。

觀光局更邀請知名網紅接力品嚐高雄餐酒館美食，銀色夫妻檔「雞史夫婦」Gigi（林如琦）與史丹利，新生代人氣女星-蔡瑞雪、時尚媽咪主播-張宇來高雄，各自規劃專屬他們的高雄美食之旅，都將於活動期間探訪心儀的餐酒館，盡情體驗Bon Appétit !Kaohsiung風采，並熱情推薦給民眾。

▼56家餐酒館地圖曝光，民眾可按圖索驥尋找心中的米其林美食。（圖／高雄市觀光局提供，點圖可放大）