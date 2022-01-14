　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

備戰米其林！高雄推「美食旅遊」好康優惠通包　56家餐酒館地圖曝

▲▲▼高雄市觀光局推出「高雄餐盤發見計畫」，精選56家特色餐酒館，讓美食作為旅遊的主角。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄市觀光局推出「高雄餐盤發見計畫」，精選56家特色餐酒館，讓美食作為旅遊的主角。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

「紅色美食聖經」《米其林指南》宣布，2022年將高雄納入評鑑城市，而「2022臺灣燈會」也將於2/1-2/28回到高雄舉辦，高雄市觀光局趁勢推出「高雄餐盤發見計畫」，以特色餐酒館為主題，邀請56間獨具特色的餐廳，加入高雄美食地圖，並聯合知名OTA公司KKday、台灣高鐵及旅行社開發特色遊程商品，Line Taxi也提供優惠乘車券，讓民眾來高雄從食、宿及交通都免煩惱，好康優惠全包。

觀光局表示，本次活動邀請56家隱身於高雄各地的特色餐酒館，並推出「食旅高雄！味蕾探索地圖」，涵蓋Fine Dining、餐酒館、日式燒肉、Speakeasy 酒吧等各式主題特色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲MÚO Steakhouse 直火柴燒牛排館李中煜主廚現場示範期間限定菜單「酥皮鵪鶉派」。（圖／高雄市觀光局提供）

▲MÚO Steakhouse 直火柴燒牛排館李中煜主廚現場示範期間限定菜單「酥皮鵪鶉派」。（圖／高雄市觀光局提供）

今日宣傳記者會中，更邀請眺吧餐酒館與MÚO Steakhouse直火柴燒牛排館主廚，現場示範精選餐點製作；眺吧餐酒館製作的放牧黑豬戰斧佐柚子胡椒雞汁；MÚO Steakhouse 直火柴燒牛排館製作的酥皮鵪鶉派，都是為本次活動新開發的料理，呈現其餐廳特色與過人的烹飪巧思，為現場帶來一場融合視覺與味覺的美食饗宴。

▲高雄市觀光局長周玲妏。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市觀光局長周玲妏(右)。（圖／記者許宥孺攝）

觀光局局長周玲妏表示，自從米其林宣布將高雄納入評鑑城市，消息讓高雄餐飲業者、消費者都很振奮，高雄美食多元豐富，實力堅強，這次配合「2022臺灣燈會」，讓民眾除了享受一場以光為饗宴的視覺大餐後，後續與三五好友到餐酒館續攤，品嚐各家主廚精心準備的料理。

周玲妏說，觀光局首次以「美食作為旅遊的主角」，並與KKday推出「高雄獨家」，有14家餐酒館推出限定菜單預約服務，想嘗鮮的民眾一定要趁早預約，以免餐廳摘星後一位難求。

▲▼高雄市觀光局推出「高雄餐盤發見計畫」，精選56家特色餐酒館，讓美食作為旅遊的主角。（圖／記者許宥孺攝）

▲觀光局與KKday合作，其中14家餐酒館推出限定菜單預約服務。（圖／記者許宥孺攝）

除KKday外，更有台灣高鐵假期、高鐵飯店聯票及可樂旅遊等，均結合燈會及餐酒館推出遊程及優惠，上餐酒館品嘗特色餐點、美酒，微醺了也千萬不要開車回家，Line Taxi就提供乘車優惠券，民眾可以多加利用。

觀光局更邀請知名網紅接力品嚐高雄餐酒館美食，銀色夫妻檔「雞史夫婦」Gigi（林如琦）與史丹利，新生代人氣女星-蔡瑞雪、時尚媽咪主播-張宇來高雄，各自規劃專屬他們的高雄美食之旅，都將於活動期間探訪心儀的餐酒館，盡情體驗Bon Appétit !Kaohsiung風采，並熱情推薦給民眾。

▼56家餐酒館地圖曝光，民眾可按圖索驥尋找心中的米其林美食。（圖／高雄市觀光局提供，點圖可放大）

▲▼56家餐酒館地圖曝光，民眾可按圖索驥尋找心中的米其林美食。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼56家餐酒館地圖曝光，民眾可按圖索驥尋找心中的米其林美食。（圖／高雄市觀光局提供）

ET快訊
瓦城廚師足跡公布！　曾到南寮漁港、市集
他7折入手台中墜樓宅　百日後低價求賣
蕾神第2季超無感？　鄉民不買單「吐4字」揭真實原因
陳時中有信心「尾牙不必停辦」　網抖恐怖後果：既視感重
快訊／蔡英文、賴清德明打第3劑高端疫苗
善良女給乞丐130元　20年後窮小子變億萬富豪！給430萬報
15年懸案突破了！女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

瓦城廚師足跡公布！　曾到南寮漁港直銷中心、波光市集

備戰米其林！高雄推「美食旅遊」好康優惠通包　56家餐酒館地圖曝

蕾神第2季超無感？　鄉民不買單「吐4字」揭真實原因：挺不下去

桃園疫情延燒銀行、餐廳要升三級？　陳時中分析：希望下一波停下來

水逆來了！4星座逆風迎接超強好運　「工作+桃花+財運」飆升

雞排榮登最強炸物！網友最愛8大夜市美食大公開　牛排名列第2名

深信台灣強大防疫能量　饗賓餐旅五大品牌14日同時試營運

採檢結果未出爐漁工赴澎　確診後縣府立即隔離並採檢29接觸者

陳時中有信心「尾牙不必停辦」！　網抖恐怖後果：既視感重

周末回暖但入夜仍冷！半個台灣都「只有10度」　下周變天時間曝

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

劉品言接《華燈》花子試鏡3次才OK　曝林心如是真愛...章廣辰BYE

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

瓦城廚師足跡公布！　曾到南寮漁港直銷中心、波光市集

備戰米其林！高雄推「美食旅遊」好康優惠通包　56家餐酒館地圖曝

蕾神第2季超無感？　鄉民不買單「吐4字」揭真實原因：挺不下去

桃園疫情延燒銀行、餐廳要升三級？　陳時中分析：希望下一波停下來

水逆來了！4星座逆風迎接超強好運　「工作+桃花+財運」飆升

雞排榮登最強炸物！網友最愛8大夜市美食大公開　牛排名列第2名

深信台灣強大防疫能量　饗賓餐旅五大品牌14日同時試營運

採檢結果未出爐漁工赴澎　確診後縣府立即隔離並採檢29接觸者

陳時中有信心「尾牙不必停辦」！　網抖恐怖後果：既視感重

周末回暖但入夜仍冷！半個台灣都「只有10度」　下周變天時間曝

最強昌珉罕見公開談老婆！曝光決定結婚原因「命中注定」

國泰金線上尾牙有洋蔥！　蔡宏圖感恩與員工「一起走過黑暗」

獨／7月嬰不喝奶…慘遭搖到顱內出血　保母：可能她先天異常

瓦城廚師足跡公布！　曾到南寮漁港直銷中心、波光市集

《秘密花園》女星「家有濕地公園」定居杭州　隔離40天解放喊幸福

佔地440坪！city’super竹北店開幕　連續12天「買1送1」 

抗老界「勞斯萊斯」登場！讓輪廓線超緊緻、毛孔細嫩平滑

陽明終於出手　董事會通過造5艘1.5萬箱貨櫃船與兩萬箱大櫃

戴愛玲「躲桌下偷唱歌」被發掘！　接觸音樂圈：我可以做自己

備戰米其林！高雄推「美食旅遊」好康優惠通包　56家餐酒館地圖曝

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

生活熱門新聞

居服員「3條傳播鏈」今增5例！第二波燒到新北、新竹

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

快訊／1922平台明上午10點重啟！依照年齡分三階段預約

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

桃園最新足跡公布！

護理師打第3劑「隔天1症狀」通報確診　名醫大讚

快訊／今增11例本土！57境外移入

諧星扮公獅子逗弄　遭母獅狂追

要升三級擋Omicron？專家看這2件事「已舉白旗」

日月光餐會4辣妹「胸猛氣場」大開　網暈爆

台大教授搭捷運昏倒送醫不治　享壽74歲

西堤疫情擴大！3員工2幼童顧客確診

麵包店脫口罩用餐1小時　銀行員3足跡急匡68人

更多熱門

相關新聞

即／金門發禁台令！國中小、幼兒園暫緩台灣戶外教學

即／金門發禁台令！國中小、幼兒園暫緩台灣戶外教學

金門縣政府教育處幾經衡量，特於今日(14日)宣布縣府所轄各國中小幼兒園即日起暫緩辧理「赴台校外教學」活動，後續何時再行開放，將視疫情發展而定。

高雄水來了！第2座再生水廠啟用

高雄水來了！第2座再生水廠啟用

人權律師被控逼口交　「生日卡片」讓人妻輸了

人權律師被控逼口交　「生日卡片」讓人妻輸了

高雄舊加油站施工氣爆原因曝　被命停工

高雄舊加油站施工氣爆原因曝　被命停工

舊加油站工地火光閃燃「玻璃全碎」　她驚險逃劫

舊加油站工地火光閃燃「玻璃全碎」　她驚險逃劫

關鍵字：

高雄觀光局米其林摘星紅色寶典美食旅遊

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

《大學生》班底赴陸「百萬存款被騙光」

快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

LINE 12.0.0版本新功能！　2招教你「接收訊息更隱密」

《單身》金賢中理想型不是宋智雅　直球告白「女神級演員」

居服員「3條傳播鏈」今增5例！第二波燒到新北、新竹

快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　捷運板南線足跡曝光

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

快訊／1922平台明上午10點重啟！依照年齡分三階段預約

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

他花868萬買保險後身亡！保險公司只賠868元

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面