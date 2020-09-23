吳景欽／路邊舉牌抗議者是現行犯嗎

▲法稅改革聯盟志工在路邊舉牌抗議，遭竹北分局警察盤查，並以現行犯逮捕。路邊舉牌到底何罪之有，讓人不解。（圖／記者陳凱力翻攝）

近日，有法稅改革聯盟的志工，在路邊舉牌抗議行政執行署濫權執行及執行官是否拿到績效獎金等，遭竹北分局警察盤查，並以現行犯逮捕至警察局，更於夜間詢問後，移送地檢署，最後雖無保釋放，卻遭限制住居。

整個執法過程，到底是基於什麼理由、什麼法律依據為盤查、甚至逮捕，警察也說不清楚，執法手段更屬粗暴。在路邊舉牌抗議到底何罪之有，致必須出動優勢警力為盤查，既讓人不解，更有種回到威權時代的錯覺。

早在2001年的大法官釋字第535號解釋裡，大法官強調，無論是臨檢、盤查、路檢、取締等名義，只要對人或物的查驗，致侵害行動自由、財產或隱私，就必須遵守法律與比例原則。此號解釋完全否定隨機或任意的盤查或臨檢，這也代表，發動臨檢必須要有相當理由足認已構成危害性，且在臨檢前，更得出示證件與告知事由，事後也應告知救濟管道。又除非無法當場確認身分而有礙交通、安寧或涉及違法，否則就應任其離去，不可要求同行至警局。此號解釋，實已清楚將臨檢該有程序、要件、救濟等，有了一個相當清楚的輪廓與架構，因此在2003年就有了《警察職權行使法》的出現。

而根據《警察職權行使法》第4條第1項，警察行使職權，必須出示證件或穿警察制服，更「應」告知事由。若無具備此等要件，依據第2項，人民有權拒絕臨檢，警察若以妨礙公務罪為逮捕，反而會涉及《刑法》的濫權逮捕之罪。故在路邊靜靜舉牌抗議，警察雖有穿著制服，但對於臨檢的事由，即便現場民眾提出質疑，警察卻從頭到尾無法或不想回答，顯已違反《警察職權行使法》的規定。

又根據《警察職權行使法》第6條第1項，警察要對人查驗身分，必須要有事實足認有犯罪或危害生命、身體等之虞，此處即在重申釋字第535號解釋所否定的隨機、任意性的臨檢。也因此，在路邊的公共領域舉牌抗議，到底有何危害他人或秩序之虞，警察在無法說出事由就臨檢，嚴重逾越法律所賦予的權限。更無庸是面對和平的抗議活動，竟出動優勢警力為盤查，也不符合比例原則。而在警察說不清楚盤查原因下，竟又以現行犯逮捕，實更屬荒謬。

雖依《刑事訴訟法》第88條第1項，犯罪在實施前或實施後，任何人皆可逮捕，但路邊舉牌到底何罪之有？或可推測，舉牌內容因說出執行官，到底有無拿到執行的績效獎金，致涉及《刑法》的加重誹謗罪。惟對於公權力行使，本就必須受人民監督，故對於行政執行是否有績效獎金一事為抗議，本就是對可受公評之事為質疑，更符合大法官釋字第509號的善意傾向原則，到底何罪之有，實讓人莫名所以。

退一步言，就算涉及誹謗罪，但問題是，此罪的法定刑最高也僅為兩年有期徒刑，又屬告訴乃論之罪，基於比例原則，根本不能以侵權最大的現行犯為逮捕。更須質疑的是，警察在有人提出誹謗罪告訴，即發動優勢警力為逮捕，不能說前所未聞，卻也是令人驚駭，讓人懷疑，是否因告訴人身分特殊所致。

再者，就算以現行犯逮捕，根據《刑事訴訟法》第95條第1項，警察也必須立即告知罪名、得請律師、得保持緘默等，但此次事件中，警察強行逮捕後，顯然也未告知罪名。而警察是否有依《刑事訴訟法》第100條之3第1項，告知得拒絕夜間詢問之權利，使人民陷入極度驚恐中。

事實上，從21世紀開始，無論在大法官解釋或如《警察職權行使法》及《刑事訴訟法》的修正，共同趨勢就是在防止執法機關濫權，並因此使人民的基本權獲得保障，以擺脫台灣過去的威權陰影。只是在逐步進化的同時，若僅因單一個案的濫權違法，就讓人民對警察失去信任，也可能讓台灣數十年來於自由民主法治的努力，灰飛煙滅。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。