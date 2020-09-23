　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／路邊舉牌抗議者是現行犯嗎

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲太極門欠稅二拍…未繳保證金全數流標　2機關要求承受獲准。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲法稅改革聯盟志工在路邊舉牌抗議，遭竹北分局警察盤查，並以現行犯逮捕。路邊舉牌到底何罪之有，讓人不解。（圖／記者陳凱力翻攝）

近日，有法稅改革聯盟的志工，在路邊舉牌抗議行政執行署濫權執行及執行官是否拿到績效獎金等，遭竹北分局警察盤查，並以現行犯逮捕至警察局，更於夜間詢問後，移送地檢署，最後雖無保釋放，卻遭限制住居。

整個執法過程，到底是基於什麼理由、什麼法律依據為盤查、甚至逮捕，警察也說不清楚，執法手段更屬粗暴。在路邊舉牌抗議到底何罪之有，致必須出動優勢警力為盤查，既讓人不解，更有種回到威權時代的錯覺。

早在2001年的大法官釋字第535號解釋裡，大法官強調，無論是臨檢、盤查、路檢、取締等名義，只要對人或物的查驗，致侵害行動自由、財產或隱私，就必須遵守法律與比例原則。此號解釋完全否定隨機或任意的盤查或臨檢，這也代表，發動臨檢必須要有相當理由足認已構成危害性，且在臨檢前，更得出示證件與告知事由，事後也應告知救濟管道。又除非無法當場確認身分而有礙交通、安寧或涉及違法，否則就應任其離去，不可要求同行至警局。此號解釋，實已清楚將臨檢該有程序、要件、救濟等，有了一個相當清楚的輪廓與架構，因此在2003年就有了《警察職權行使法》的出現。

而根據《警察職權行使法》第4條第1項，警察行使職權，必須出示證件或穿警察制服，更「應」告知事由。若無具備此等要件，依據第2項，人民有權拒絕臨檢，警察若以妨礙公務罪為逮捕，反而會涉及《刑法》的濫權逮捕之罪。故在路邊靜靜舉牌抗議，警察雖有穿著制服，但對於臨檢的事由，即便現場民眾提出質疑，警察卻從頭到尾無法或不想回答，顯已違反《警察職權行使法》的規定。

又根據《警察職權行使法》第6條第1項，警察要對人查驗身分，必須要有事實足認有犯罪或危害生命、身體等之虞，此處即在重申釋字第535號解釋所否定的隨機、任意性的臨檢。也因此，在路邊的公共領域舉牌抗議，到底有何危害他人或秩序之虞，警察在無法說出事由就臨檢，嚴重逾越法律所賦予的權限。更無庸是面對和平的抗議活動，竟出動優勢警力為盤查，也不符合比例原則。而在警察說不清楚盤查原因下，竟又以現行犯逮捕，實更屬荒謬。

雖依《刑事訴訟法》第88條第1項，犯罪在實施前或實施後，任何人皆可逮捕，但路邊舉牌到底何罪之有？或可推測，舉牌內容因說出執行官，到底有無拿到執行的績效獎金，致涉及《刑法》的加重誹謗罪。惟對於公權力行使，本就必須受人民監督，故對於行政執行是否有績效獎金一事為抗議，本就是對可受公評之事為質疑，更符合大法官釋字第509號的善意傾向原則，到底何罪之有，實讓人莫名所以。

退一步言，就算涉及誹謗罪，但問題是，此罪的法定刑最高也僅為兩年有期徒刑，又屬告訴乃論之罪，基於比例原則，根本不能以侵權最大的現行犯為逮捕。更須質疑的是，警察在有人提出誹謗罪告訴，即發動優勢警力為逮捕，不能說前所未聞，卻也是令人驚駭，讓人懷疑，是否因告訴人身分特殊所致。

再者，就算以現行犯逮捕，根據《刑事訴訟法》第95條第1項，警察也必須立即告知罪名、得請律師、得保持緘默等，但此次事件中，警察強行逮捕後，顯然也未告知罪名。而警察是否有依《刑事訴訟法》第100條之3第1項，告知得拒絕夜間詢問之權利，使人民陷入極度驚恐中。

事實上，從21世紀開始，無論在大法官解釋或如《警察職權行使法》及《刑事訴訟法》的修正，共同趨勢就是在防止執法機關濫權，並因此使人民的基本權獲得保障，以擺脫台灣過去的威權陰影。只是在逐步進化的同時，若僅因單一個案的濫權違法，就讓人民對警察失去信任，也可能讓台灣數十年來於自由民主法治的努力，灰飛煙滅。

好文推薦

吳景欽／【武界野營四死】自陷風險的法律究責夠清楚嗎

吳景欽／【淫保全囚女】防止再犯只能靠羈押嗎

吳景欽／【砍母頭顱無罪】複數精神鑑定問題

●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。

ET快訊
KID偷拍吳宗憲「含淚看天空」脆弱模樣！鏡頭前撐大局強顏歡笑
賓士C300炸隧道前影片曝光！爬牆猛撞「8氣囊全爆」
小鬼4000萬遺產「生母也能繼承一半」！律師揭2大難關
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

不滿50筆土地遭歸國有　執行官家舉牌…太極門動員150人包圍警局

快訊／太極門求助美國務次卿柯拉克　下榻飯店前拉「SOS」白布條

太極門欠稅7600萬50筆土地二拍…未繳保證金全數流標　2機關要求承受獲准

310張無效標單灌爆！太極門欠稅一拍流標　他崩潰：還有奪命連環Call戰術

吳景欽／路邊舉牌抗議者是現行犯嗎

給說法／《科技偵查法》，是上太空還是殺豬公

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

吳景欽／路邊舉牌抗議者是現行犯嗎

給說法／《科技偵查法》，是上太空還是殺豬公

宋兆文／外交部自欺欺人的挑釁謊言

金塊扳回1勝！莫瑞飆2顆關鍵三分　詹皇差點率湖人克服20分落後

官司纏身關不怕！密醫植牙害滿口爛牙發炎化膿　判刑定讞

新莊最貴一條街！「第一高樓」登交易王　成交6字頭衝破區域高價

中秋傳愛 台電台南區處響應愛心公益關懷弱勢

王婉諭召委票投民進黨團洪申翰　蔣萬安靠籤運守住衛環委員會

15公尺「幾米漂浮月亮」躺在蛋糕上！中秋最療癒地景28日起陪你許願

贏者全拿「選舉人團制」惹議！美年輕人望廢除　民調各半陷分歧　

更新後更順！果粉洗版「i 6S神機」5年了還不壞：換電池再戰10年

林佳龍認：台鐵品牌價值建立在便當上！擬推「新商標」擴大販售

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

法律熱門新聞

吳景欽／路邊舉牌抗議是現行犯嗎

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

林俊宏／科技偵查政府帶頭當駭客

給說法／比特犬攻擊頻傳談飼主責任

告訴6月期限　法界：過了就GG

5男關一起　牢房竟變炮房

醫院床戰12歲女　「叔叔」性侵定讞

獨／不要掙扎，我要O了　性侵得逞

給說法／《科技偵查法》的侵權與破案

賴瑩真／散播性愛照、謠言，犯法嗎

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

李善植／毛孩咬人飼主的法律責任

買手指虎當戒指　當心牢獄之災！

更多熱門

相關新聞

名醫襲胸護理師　二審判刑10月

名醫襲胸護理師　二審判刑10月

台北市聯合醫院陽明院區洪姓醫師，涉嫌利用指揮護理師更改醫令的機會，從後方肩膀從上對下要抓她胸部，護理師驚覺閃開，醫師改從護理師背後，從腋下伸出雙手抓胸。護理師大叫「醫生你不可以這樣」，醫師才假裝伸懶腰離開。一審將醫師判刑10月，案經上訴，醫師賠償護理師達成和解，高院二審23日駁回上訴，但宣告緩刑3年的自新機會。可上訴。

「暴君」前主唱餵毒致死　二審仍緩刑

「暴君」前主唱餵毒致死　二審仍緩刑

科技偵查法草案　Line、Skype可合法監聽　打擊犯罪？或侵害隱私？｜行動法庭 第86集

科技偵查法草案　Line、Skype可合法監聽　打擊犯罪？或侵害隱私？｜行動法庭 第86集

前飛官葛季賢、樓文卿洩密案無罪

前飛官葛季賢、樓文卿洩密案無罪

朱雪璋斷人腳筋　二審判賠115萬

朱雪璋斷人腳筋　二審判賠115萬

關鍵字：

法律司改人權吳景欽法稅改革太極門警察職權行使法現行犯盤查大法官釋字535號

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

熊熊毀婚特斯拉男原因曝光！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

熊熊特斯拉未婚夫「開法拉利載妹偷吃」！

特斯拉男爛事太多…熊熊爆動胎氣「胎兒流掉」！

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

女兒很吵想送養　網看完照片笑翻

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面