小隊長變三寶！雙黃線擠壓式惡霸超車還肇逃　畫面曝光

記者游瓊華／彰化報導

台北信義分局偵查隊一名蔡姓小隊長在除夕中午（1/31）涉嫌酒駕肇逃，現監視器畫面曝光。畫面中可看到，蔡姓小隊長駕駛白色凌志休旅車先跨越雙黃線欲從對向車道超車，與為了閃避路旁車輛、黃男所駕駛的富豪轎車碰撞，但蔡姓小隊長無視車輛已擦撞，硬是把車擠回原車道，隨即直行後右轉，富豪一度想追上，遇到紅燈不得不停車，事後遂到派出所報案。

▲偵查小隊長變三寶！雙黃線擠壓式惡霸超車還肇逃，畫面曝光。（圖／民眾提供）



北斗分局表示，台北市信義分局偵查隊蔡姓小隊長在1月31日11時20分許，駕駛自小客車行經彰化縣北斗鎮地政路口時與另一自小客車疑似發生擦撞後未停留現場處置，即逕自離開。

▲黃姓民眾駕駛的富豪車頭毀損凹陷。（圖／民眾提供）



事後另一台小客車駕駛黃姓民眾自行至北斗派出所報案，經查疑似肇事車輛之車主為蔡姓小隊長妻子所有，乃立即通知到案說明，隨後蔡姓小隊長約於12時30分許，陪同妻子到所，也坦承是自己開車，但並不知道車子有與他人發生擦撞。

▲蔡姓小隊長駕駛的白色凌志。（圖／民眾提供）



警方約中午12時41分許對蔡姓小隊長酒測，酒測值1.03毫克，但蔡姓小隊長否認有酒駕，辯稱係因稍早駕車外出掃墓，事畢返家後才邊做菜邊飲酒，所以體內才有酒精值反應，並非開車前有喝酒，但仍全力配合派出所處理員警偵查。

北斗分局對於蔡姓小隊長疑涉交通事故未依規定處置，自行離開現場等行為，業依道路交通管理處罰條例相關規定處置，另針對蔡姓小隊長是否有酒後駕車涉犯刑法185-3條公共危險罪等情，雖考量相關事證未臻確定性，仍依規定函送台灣彰化地方檢察署參辦。