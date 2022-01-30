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遺憾！員林燈會今晚點燈　百果山75公尺長溜滑梯無法使用

▲員林百果山溜滑梯不能使用。（圖／員林市公所提供）

▲員林百果山長75公尺的溜滑梯圍起封鎖線。（圖／員林市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市元宵燈會「萌虎總動員」，將於今晚在舊百果山遊樂區點亮主燈「虎來寶」，但園區內有一座長75公尺的溜滑梯及新設的遊樂器材，卻仍圍起封鎖線不得靠近，主要是未通過證認還無法使用，成為今年走春活動的一大遺憾。

▲員林百果山燈會。（圖／員林市公所提供）

▲員林百果山燈會。（圖／員林市公所提供）

今年員林燈會讓百果山風華再現，交通部觀光局參山國家風景區管理處斥資近三千萬進行舊百果山遊樂區園區設施及歷史建築整建，1月才剛完工、認證完成最快要到4月才能開放啟用，這2天有不少遊客帶著小朋友趁著春節連假上山觀賞燈區，眼前的溜滑梯只能看卻不能使用，引發不少議論。

市公所今年燈會特別規劃舊百果山遊樂區為主燈區、員林公園與三角公園及鳳梨公園為副燈區，希望結合花海、藤山等附近休閒觀光景點吸引更多遊客，今年燈會展期共17天，歡迎全國各地所有民眾來員林遊玩，感受員林從白天到夜晚不同的魅力。

▲員林百果山溜滑梯不能使用。（圖／員林市公所提供）

▲員林百果山燈會主燈。（圖／員林市公所提供）

開幕點燈儀式於今(1/30)日小年夜晚間7時於舊百果山遊樂區舉行，由員林市長游振雄、彰化縣長王惠美與各地方民意代表等貴賓們在絢麗的LED水鼓節奏聲中點亮主燈，共同為今年燈會揭開序幕，緊接著彰化在地獨立樂團宋德鶴與電音女神潘嘉麗帶領現場民眾一起迎接虎年新春，並在現場發送吸睛搶眼的萌虎小提燈，數量有限，每人限領1盞，發完為止。

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