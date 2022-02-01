民眾黨酒駕議員參選人要取消提名？　柯文哲：也不要太民粹

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

年底大選將至，民眾黨新北市議員提名人林致兵、桃園市議員提名人陳品杰卻被爆有酒駕紀錄，對於是否可能因此取消提名資格，台北市長柯文哲1日表示，人家也是照規定申請，不能因為輿論有反應，就反過頭來要取消提名資格，「也不要太民粹，善後還是要有規則討論。」

柯文哲指出，當時訂提名辦法時還煞有其事申請良民證，但就是沒一條寫幾年前酒駕就不准提名，事後發現有問題時，每個人都傻眼，但法治跟民粹之間要取得平衡。可以訂新規則說，現在開始有酒駕不准提名，大家都同意就寫在規則裡，但已提名的要怎麼處理，就要大家一起想怎麼善後。

柯文哲表示，政策決定要看民意反映，但當時提名辦法裡面就沒規定，人家也是照規定申請，不能因為輿論有反應，就反過頭來要取消提名資格，「也不要太民粹，但就是尊重民意反映，善後還是要有規則討論。」

對於民眾黨議員參選人酒駕爭議，柯文哲日前指出，當時民眾黨公布的規定就是如此，參選人也是按照規定報名，但現在突然發現幾年前有酒駕紀錄，因此已有交代民眾黨秘書長謝立功，主張辦「公開擂台」，讓所謂「有瑕疵、問題」的候選人，就來辦「擂台」面對輿論檢驗。