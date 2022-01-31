男酒駕走走停停遭查獲‥新法生效屏東首位法辦

▲東港警方擴大臨檢查獲林男酒駕 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

酒駕新法生效，東港警分局今(31)日凌晨01時54分許執行擴大臨檢勤務，就在東港鎮沿海路、船頭路口當場查獲林姓男子酒後駕駛自小客車，酒測值1.01毫克，訊後公共危險罪嫌移送偵辦。

東港警方今天凌晨執行擴大臨檢勤務，途經進德大橋時附近，發現一台自小客車忽停忽開，覺得可疑，尾隨查看，在船頭路 與沿海路口也就是分局門口將他攔下，聞到一股濃濃酒味，進行酒測，酒測值1.01毫克，涉及公共危險罪嫌，訊後送辦。據悉，林男與友人在進德大橋旁一家小吃部喝酒，酒後駕車返回東港住處被抓。

警方說，《道路交通管理處罰條例》及《刑法》相關配套法令，提高酒駕刑責，已於1月（28）日公布施行，因此酒駕新法已於30日生效，春節期間將適用酒駕新制：包括酒駕未肇事者刑責由2年提高為3年，增訂得併科罰金30萬；10年內2度酒駕累犯，除吊銷駕駛執照外，主管機關得公布酒駕累犯者姓名、照片及違法事實。

至於，酒駕肇事致人於死者刑責，增訂得併科罰金200萬，再犯者最高可處無期徒刑，得併科罰金300萬。酒駕致重傷者，增訂得併科罰金100萬，再犯者最高可處3年以上10年以下，得併科罰金200萬。同車乘客的連坐處罰，提高為6000元至15000元。

新制也新增，酒駕者若要重新考領駕照，需先申請登記配備酒精鎖汽車後，始發給駕照；若未駕駛有酒精鎖車輛，將處6萬元至12萬元罰鍰。

東港警分局長林文煜呼籲歲末年終是酒駕高峰期，警察機關將配合酒駕新制，持續加強執法。民眾若要喝酒，請先指定駕駛；餐廳及販酒業者也要負起社會責任，提醒消費者多利用計程車及代駕服務，酒駕零容忍，千萬不要觸法，開車不喝酒，喝酒不開車。民眾勿有僥倖心態，絕不可酒駕，才能平安過好年。