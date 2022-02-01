酒駕通緝犯竟又酒駕　安南警攔查緝獲除夕回不家過年！

▲蔡姓酒駕通緝犯，除夕再因酒駕被查獲，除不能回家團圓過年，接下來要面對酒駕新法刑事及高額罰金，將為酒駕付出慘重代價。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為遏止酒駕，預防酒駕造成嚴重後果，新修正道路交通管理處罰條例、刑法及陸海空軍刑法，加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文，已於1月30日正式生效，但仍有人心存僥倖，在31日除夕這一天酒後騎乘機車上路被警查獲，更誇張的是該男子之前還因酒駕被通緝中，這下除夕夜團圓飯他將缺席。

台南市警三分局安順派出所巡邏警網，於1月31日下午5時許，在安和路與府安路口發現蔡姓男子（44歲）騎乘機車，在綠燈時仍不行駛即予以攔查，經查詢身分後，發現蔡男前因酒駕目前正被通緝中，而在帶返派出所時，蔡男走路明顯不穩，身上又有濃厚酒味，經實施呼氣酒精濃度測試，蔡男酒測值達0.57mg/l，警方訊後依通緝、公共危險罪移送台南地檢署歸案及偵辦。

經了解，蔡男於2021年間就曾因酒駕遭警方查獲，而後因未到案致遭通緝，於1月31日在安南區住處飲酒後，騎乘機車欲外出找朋友時，遭安順派出所巡邏警網查獲。依新修正刑法185條之3規定，吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克，駕駛動力交通工具，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。另依新修正道路交通管理處罰條例規定，汽機車駕駛人10年內第2次酒駕，除了現行已有的加重罰鍰、吊銷駕駛執照，新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實。因此蔡男不只無法回家吃團圓飯外，還要面對新修正後更重的刑罰及行政罰，蔡男心存僥倖的行為，真可謂得不償失。

市警三分局呼籲，年節期間宴會機會增加，除須注意防疫外，期間如有飲酒，應利用「指定駕駛」、「搭乘計程車」或「酒後代駕服務」，切勿心存僥倖酒後駕車，以保障自己及其他用路人的安全。