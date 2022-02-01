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知法犯法！信義分局偵查小隊長回彰化涉酒駕肇逃　酒測達1.03　

▲信義分局偵查小隊長回彰化涉酒駕肇逃，酒測達1.03毫克。（圖／翻攝google街景圖）

▲信義分局偵查小隊長回彰化涉酒駕肇逃，酒測達1.03毫克。（圖／翻攝google街景圖）

記者游瓊華／彰化報導

知法犯法！彰化北斗鎮在除夕夜（1/31）上午發生一起車禍事故，其中一車蔡姓駕駛逕行開離現場，另一車主到派出所辦案。事後警方通知蔡姓車主到案說明，赫然發現，蔡男竟是台北市信義分局偵查隊小隊長，且酒測濃度竟達1.03毫克。蔡姓小隊長解釋，不知道有車禍，並非肇逃，且是出門到家後飲酒吃飯，酒測才那麼高，警方訊後依公共危險罪將蔡姓小隊長函送法辦。

北斗派出所昨日接獲一名黃姓民眾報案，稱開車行經彰化縣北斗鎮地政路時與另一車發生擦撞，自己車頭受到毀損，警方循線查出車牌，得知車子是蔡男妻子所有，遂通知車主到案。約莫中午，蔡男與妻子一起到案說明，蔡男坦言車子是他開的，警方一查才發現，蔡男竟是台北市信義分局偵查隊小隊長。

警方約下午近1時對蔡姓小隊長酒測，未料酒測值高達1.03毫克，嚇壞所有人，但蔡姓小隊長辯稱，他沒有酒駕也沒有肇逃，自己不知道跟人有發生擦撞，且酒測值那麼高係因出門掃墓、買東西返家後，跟家人一起吃飯聊天喝酒，體內才有酒精反應。但警方訊後仍依法行事，依照公共危險罪函送彰化地檢偵辦。

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