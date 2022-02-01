春節少放爆竹過好年　禁放飛行類、升空類、摔炮類煙火

▲內政部提醒過年期間施放煙火要小心。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

春節到來，在歡渡節慶時，內政部特別提醒使用燃氣熱水器或瓦斯爐具時應保持通風，以避免一氧化碳中毒，也呼籲民眾減少爆竹煙火的燃放，讓年節安全又環保。若要燃放爆竹煙火，請牢記4項安全要素，保護自身及周遭安全。

根據內政部消防署統計，110年總計發生45件一氧化碳中毒事故，共造成5人死亡及116人受傷，其中屋外式熱水器有88.9%安裝於通風不良處所，包括陽臺加蓋占66.7%、室內占22.2%。

內政部表示，春節期間與家人、朋友團聚，短時間內連續使用熱水器的機會增多，無論天寒時期或低溫過後，皆須注意保持通風，避免瓦斯熱水器燃燒不完全產生一氧化碳，使家人暴露在中毒的風險之中。

此外，雖說燃放爆竹煙火帶給我們喜慶、熱鬧、歡樂的感覺難以取代，然而現今社會各界更重視環保及安全，因此，內政部消防署已製作爆竹煙火電子音效，減少實際燃放爆竹煙火，如有使用需求，可至消防署官網下載。

若春節期間，要燃放爆竹煙火，請牢記以下安全4要素，保護自身及周遭安全：

一、要依照產品使用說明施放。

二、未滿12歲的兒童施放應由大人陪同，並且禁止施放「飛行類」、「升空類」和「摔炮類」的煙火。

三、不可同時大量串接、堆疊燃放或朝人、車、建築物發射煙火。

四、選購貼有認可標示的爆竹煙火，並確認產品上是否具有使用說明。

內政部提醒，為守護家人安全，使用瓦斯熱水器要注意保持環境通風，燃放爆竹煙火要遵守安全準則，並祝大家闔家平安，共度一個溫暖又愉快的春節假期。