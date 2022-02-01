春節連假來趟台南行春廟宇之旅　觀光祈福護佑虎年平安行大運

▲身為全台廟宇最多、號稱「神明之都」的台南市，更是全國信眾廟宇行春最佳去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節來臨，許多民眾會將廟宇進香參拜祈福，列為過年行春重點行程，一方面觀光旅遊，一方面向神明上香祈福，所以各著名宗教廟宇景點，無不處處人潮，熱鬧滾滾，而身為全台廟宇最多、號稱「神明之都」的台南市，更是全國信眾廟宇虎年行春最佳去處。

以往台南眾多廟宇在春節期間也舉辦多項系列活動應景，惟因到新冠肺炎疫情影響，中央與地方政府，紛紛要求各大廟宇取消大型過年活動，台南安平「觀音亭」位於台南市安平路旁，廟前無廟埕，廟後建有觀音菩薩神像及涼亭，廟方在後方巷弄另置活動中心及管理委員會辦公處所，觀音亭平日香火鼎盛，信眾遍及全國，絡繹不絕。

安平「觀音亭主要供奉雖然是觀世音菩薩、彌勒佛，配祀財神爺、福德正神、大聖爺等諸多神明，其格局或儀式都較傾向於民間信仰形式。重建之後的觀音亭造型美侖美奐，香火鼎盛，為安平地區民眾信仰的中心，安平「觀音亭」大殿入口處題有「觀在無息拔百千萬苦慈悲化劫、音凌虛空隨應消除業善信迎祥」的詩偈，顯示觀音菩薩的慈悲普渡眾生的無窮慈悲心。廟方十分歡迎全國信眾到安平觀音亭走春上香祈福，請觀音佛祖護佑新的一年，虎運連年、虎年行大運。

台南安平開台天后宮盧友禮主委指出，信眾除上香向「安平媽」祈福外，「安太歲」、點「光明燈」、「文昌燈」、「布壽桃」、「七星平安橋」都受到信眾歡迎，尤其是廟內「元辰殿」安奉的六十星宿太歲星君、十二生肖扭轉乾坤轉運石更是信眾「最愛」，熱烈參拜祈福轉運。廟方還十分貼心製作「元辰保身卡」供信眾索取隨身保身。

正統鹿耳門聖母廟主委王增榮指出，聖母廟新春嘉年華系列活動，因配合防疫規模縮小，摸春牛、過七星平安橋、敲響開運鐘、擊出好運鑼、渡九品蓮花、福德錢開運金、安太歲、光明燈、長壽燈、文昌燈、姻緣燈、地方特產美食市集等活動，往年總是吸引了百萬信眾前來過年同樂，人人手持一柱清香，處處香煙繚繞，盛況空前。

此外，台南孔廟、延平郡王祠、祀典武廟、大天后宮、西華堂、鹽水蜂炮、南鯤鯓代天府、白河火山碧雲寺、白河大仙寺、台南祀典武廟、台南大智山玄空法寺、台南首廟天壇、安定蘇厝第一代天府真護宮．．等宮廟，都是全國性觀光大廟或古蹟景點，值得民眾春節期間來一趟台南宗教之旅。