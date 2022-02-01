誤會柯爸了！柯文哲疑惑今年沒紅包　陳佩琪招認：在我身上

▲台北市長柯文哲、醫師陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）



記者杜冠霖／台北報導

昨（31日）是農曆春節除夕，台北市長柯文哲也回家和爸媽吃團圓飯，柯文哲1日受訪時也笑說，柯爸柯承發往年都會包5000元紅包，「奇怪，今年沒有包紅包給我。」對此，醫師陳佩琪發文澄清，其實柯爸紅包在自己身上，「反正他又不會理財，過年期間回到家也都有飯吃，身上帶太多錢沒用。」

柯文哲1日受訪時笑說，柯爸柯承發往年都會包5000元紅包，「奇怪，今年爸爸沒有包紅包給我，好像去年就開始沒有給了，可能是收入變少了。」對此，陳佩琪指出，看到這一段，不得不先在臉書招認紅包在自己身上，「不然他晚上回來一定抱怨老婆怎麼這麼壞都沒跟他講。」

陳佩琪表示，昨（31日）除夕，柯文哲下午要忙到很晚，於是自己和小孩下午先從台北轉運站搭客運到新竹轉運站，然後一路開google map走回家，可能因疫情關係，沿途人不多、也沒塞車，「我們到時，他老兄還沒到，公公看到我們先回來很高興，馬上掏出五個五千元紅包塞給我。」

陳佩琪指出，自己當下反應當然是立刻收到袋子裡，吃年夜飯時也忘了跟他說，「反正他又不會理財，過年期間回到家也都有飯吃，身上帶太多錢沒用。」

▼柯爸的紅包。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

