除夕夜仍有2萬人居隔　柯文哲：為輕症不能回家團圓「值得嗎？」

▲台北市長柯文哲視察大數據中心疫情儀表板。（圖／北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

今（1日）是大年初一，但國內仍有上萬民眾因為疫情被列管居家隔離，對此，台北市長柯文哲指出，台灣防疫表現在全世界不說是第一名，也一定是前10％，可以考慮放寬隔離政策，「為了輕症搞到台灣有2萬人被隔離、不能回家吃團圓飯，到底值不值得？」

柯文哲表示，私底下找一些董事長都可以，但公開發發財金什麼的就先算了，個人是沒有這種行程，但還是要在防疫跟生活中間取一個平衡，台灣防疫很成功，「台灣防疫最成功的就是沒出動警察、軍隊，防疫表現在全世界不說是第一名，也一定是前10％，透過高素質國民，維持防疫、經濟取得平衡。」

柯文哲指出，和當年SARS死亡率13％不一樣，現在Omicron雖然不打疫苗死亡率不低，但只要打完疫苗症狀都很輕，「不過邊境管制我知道一定什麼地方有問題，打過2劑疫苗、2天內PCR陰性，怎麼確診率到7％。」

對於春節期間仍有2萬人被隔離，柯文哲表示，自己相信中央一定也很頭痛，看入境感染確診連續幾周，實在是三條線，人數一多一定會有破口，「為了輕症台灣有2萬人被隔離不能回家吃團圓飯到底值不值得？」

柯文哲直言，為了輕症搞到台灣有2萬人被隔離、不能回家吃團圓飯，到底值不值得，「如果是我第三劑就是要打好打滿，如果打到7成可以想想看隔離政策要不要放鬆，不然只是輕症，2萬人的隔離社會成本有多高？」