虎年國運籤出爐！　總統府：不管好籤壞籤「都照起工來行」

▲台南南鯤鯓代天府抽出編號第13籤詩「觀音大士收大鵬鳥」為中上籤 。（圖／翻攝自Facebook／南鯤鯓代天府）



記者杜冠霖／台北報導

今（1日）是大年初一，全台知名廟宇都會陸續抽出國運籤，諭示今年台灣的政局、經濟走向，對此，總統府發言人張惇涵表示，不同廟宇的不同籤詩，都是民主台灣多元民俗的展現；不管是好籤或壞籤，執政團隊都會「照起工來行」，為國家、為國民全力打拚。

張惇涵表示，兩年多以來，全球疫情仍然嚴峻，台灣度過了實屬不易的鼠年，也挺過了去年五月疫情，牛轉乾坤，不僅讓去年的經濟成長率創下11年來新高，這兩年來，更讓國際社會看見台灣、肯定台灣。

張惇涵指出，這些成果，都要感謝全體國人的團結打拚，更是印證了國家的運勢，取決於全體國民的共同努力。

張惇涵表示，俗諺有云，「有時星光、有時月光」。國際局勢正不斷快速變遷，面對接種而來的各項挑戰，只要「眾虎同心、團結同行」，民主台灣會持續在國際社會綻放希望之光。

高雄五甲關帝廟1月26日開出全國最早的國運籤，預言疫情走勢，提醒民眾切勿掉以輕心，直到農曆7月才會逐漸好轉。整體而言，前三季運勢持平，冬季鴻圖大展，是一支「中平」籤，但各行各業冬季豐收，海運部分也大有可為。

台南南鯤鯓代天府抽出編號為13國運籤，該籤為「觀音大士收大鵬鳥」，籤詩「十方佛法有靈中／大難禍患不相同／紅日當空常照耀／還有貴人到家堂」。

廟方解釋，此籤為中上籤，意指作亂的大鵬鳥被觀音大士收服，代表疫情將在觀音大士出手後逐漸走向穩定，約莫10月可見明朗。

湧蓮寺除夕夜晚間11點20分抽出「公籤」國運籤，士農工商分別為上上、中上、上上、上平籤。

其中代表政治的上上籤「士」，籤詩為「春雷震起蟄中蟲，脫卻塵凡出舊墉；忽遇風雲交際處，自然變化得成龍」；同為上上籤的「工籤」則代表科技、工業，籤詩則是「東方月上正嬋娟，頃刻雲遮月半邊；莫道圓時還又缺，須教缺處復重圓」。

中上籤的「農籤」籤詩則是「籤詩「攢眉思慮暫時開，咫尺雲開見日來，宛如汙泥中片玉，良工一舉出塵埃」，由於去年農籤是下下籤，所以今年代表會撥雲見日、農業會好轉。

至於上平籤的「商籤」，籤詩「勸君耐守舊生涯，把定身心莫聽邪，直待有人輕著力，滿園枯木再開花」，大意為不會有太大起伏。

台北保安宮31日深夜抽出國運籤，籤詩內容全數出爐。解籤志工林恕全表示，歲君、生理、五谷、海冬的籤詩內容相互呼應，意味著百工百業都有好康，若沒遇到，可能是運勢「還沒到、差一點」，務必抓住機會，機會一來便不能保守。