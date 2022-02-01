　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

虎年國運籤出爐！　總統府：不管好籤壞籤「都照起工來行」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／南鯤鯓代天府）

▲台南南鯤鯓代天府抽出編號第13籤詩「觀音大士收大鵬鳥」為中上籤 。（圖／翻攝自Facebook／南鯤鯓代天府）

記者杜冠霖／台北報導

今（1日）是大年初一，全台知名廟宇都會陸續抽出國運籤，諭示今年台灣的政局、經濟走向，對此，總統府發言人張惇涵表示，不同廟宇的不同籤詩，都是民主台灣多元民俗的展現；不管是好籤或壞籤，執政團隊都會「照起工來行」，為國家、為國民全力打拚。

張惇涵表示，兩年多以來，全球疫情仍然嚴峻，台灣度過了實屬不易的鼠年，也挺過了去年五月疫情，牛轉乾坤，不僅讓去年的經濟成長率創下11年來新高，這兩年來，更讓國際社會看見台灣、肯定台灣。

張惇涵指出，這些成果，都要感謝全體國人的團結打拚，更是印證了國家的運勢，取決於全體國民的共同努力。

張惇涵表示，俗諺有云，「有時星光、有時月光」。國際局勢正不斷快速變遷，面對接種而來的各項挑戰，只要「眾虎同心、團結同行」，民主台灣會持續在國際社會綻放希望之光。

高雄五甲關帝廟1月26日開出全國最早的國運籤，預言疫情走勢，提醒民眾切勿掉以輕心，直到農曆7月才會逐漸好轉。整體而言，前三季運勢持平，冬季鴻圖大展，是一支「中平」籤，但各行各業冬季豐收，海運部分也大有可為。

台南南鯤鯓代天府抽出編號為13國運籤，該籤為「觀音大士收大鵬鳥」，籤詩「十方佛法有靈中／大難禍患不相同／紅日當空常照耀／還有貴人到家堂」。

廟方解釋，此籤為中上籤，意指作亂的大鵬鳥被觀音大士收服，代表疫情將在觀音大士出手後逐漸走向穩定，約莫10月可見明朗。

湧蓮寺除夕夜晚間11點20分抽出「公籤」國運籤，士農工商分別為上上、中上、上上、上平籤。

其中代表政治的上上籤「士」，籤詩為「春雷震起蟄中蟲，脫卻塵凡出舊墉；忽遇風雲交際處，自然變化得成龍」；同為上上籤的「工籤」則代表科技、工業，籤詩則是「東方月上正嬋娟，頃刻雲遮月半邊；莫道圓時還又缺，須教缺處復重圓」。

中上籤的「農籤」籤詩則是「籤詩「攢眉思慮暫時開，咫尺雲開見日來，宛如汙泥中片玉，良工一舉出塵埃」，由於去年農籤是下下籤，所以今年代表會撥雲見日、農業會好轉。

至於上平籤的「商籤」，籤詩「勸君耐守舊生涯，把定身心莫聽邪，直待有人輕著力，滿園枯木再開花」，大意為不會有太大起伏。

台北保安宮31日深夜抽出國運籤，籤詩內容全數出爐。解籤志工林恕全表示，歲君、生理、五谷、海冬的籤詩內容相互呼應，意味著百工百業都有好康，若沒遇到，可能是運勢「還沒到、差一點」，務必抓住機會，機會一來便不能保守。

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
快訊／高雄最新足跡曝！　饗食天堂、建國路3C店
快訊／高雄今+9！累積病例破百　13歲男童父確診
快訊／桃園+7！物流公司增4確診　擴大採檢700多人
刮刮樂爽中1萬！　幸運兒曝「選號技巧」：實測2張見效
快訊／本土+16「集中2縣市」！　感染源不明國中生父確診
12歲女童「長新冠」暴瘦坐輪椅！　鼻胃管進食逾1年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文慰勉基層員警　承諾持續推動警消居住、提升警用裝備

虎年國運籤出爐！　總統府：不管好籤壞籤「都照起工來行」

柯爸每年包5000元紅包　柯文哲：今年沒包「可能收入變少」

陳亭妃宣傳公投騎遍大台南37區　鐵馬隊還要深入偏鄉關懷弱勢

陳亭妃客串《新台灣奇案》演媽祖還不夠　劇組有意找她再拍下一齣

蔡英文赴台電中央調度中心頒慰勉金　喊話邁向2050淨零排放目標

蔡英文大年初一慰勉行程滿檔　承諾國搜中心增人力、汰換老舊設備

民眾黨酒駕議員參選人要取消提名？　柯文哲：也不要太民粹

快訊／北市還有8萬劑BNT　柯文哲：2／4重啟預約平台

快訊／北市防疫將升2.5級？　柯文哲憂：9天連假完疫情已散開

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

黏人貓躲牆邊搖尾偷窺馬麻　對到眼就裝忙逃走超傲嬌！

蔡英文慰勉基層員警　承諾持續推動警消居住、提升警用裝備

虎年國運籤出爐！　總統府：不管好籤壞籤「都照起工來行」

柯爸每年包5000元紅包　柯文哲：今年沒包「可能收入變少」

陳亭妃宣傳公投騎遍大台南37區　鐵馬隊還要深入偏鄉關懷弱勢

陳亭妃客串《新台灣奇案》演媽祖還不夠　劇組有意找她再拍下一齣

蔡英文赴台電中央調度中心頒慰勉金　喊話邁向2050淨零排放目標

蔡英文大年初一慰勉行程滿檔　承諾國搜中心增人力、汰換老舊設備

民眾黨酒駕議員參選人要取消提名？　柯文哲：也不要太民粹

快訊／北市還有8萬劑BNT　柯文哲：2／4重啟預約平台

快訊／北市防疫將升2.5級？　柯文哲憂：9天連假完疫情已散開

用絲巾搭出冬季時髦感！華莎穿LV抹胸辣翻、秀英混搭羽絨太好看

工地接觸無呼吸心跳病患　最美救護志工：第一次離死亡那麼近

「塊根植物」掀旋風...他點出養殖2重點　保育類「黑王丸」飆破10萬

春節別吃出一身肥　營養師提醒年菜零食酌量、慢性病患忌口

高雄感染源不明父自陸入境「暫列本土」！莊人祥：誰傳給誰待釐清

台中房市交易「三王鼎立」　3大屯區只有它出線

賞遼闊山景！烏來唯美環景湯屋　泡湯完還有浪漫戶外露天下午茶

這些超帥小鮮肉都長大了！　大陸00後當紅男神盤點

玉山降雪接力秀　排雲山莊繼主峰、北峰後也飄雪

快訊／13歲新北男童與父遊高雄足跡曝！饗食天堂、建國路3C店

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

政治熱門新聞

快訊／侯友宜：新北+1「回南部過年才確診」

蔡英文PO年夜飯照　徵求網友分享自家菜色「借我看看」

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

快訊／北市防疫將升2.5級？　柯文哲憂：9天連假完疫情已散開

打過2劑BNT！北市學童家長確診　Ct值24

快訊／新北確診者南下足跡曝　搭捷運到板橋、轉火車到台中＆左營

新北10多歲男童感染源不明　北中南「大量足跡」一次看

快訊 / 新北公布外縣市確診足跡　大潤發、家樂福、竹林山觀音寺

初一看電影注意！　北市今起影廳「全面禁止飲食」

快訊／北市電影院明起防疫升級　影廳內「全面禁止飲食」

快訊／加拿大總理杜魯道確診新冠肺炎　1小孩檢測也陽性

快訊／傳大年初一「防疫升2.5級」　北市公布詳細內容

高雄疫情+98　陳其邁親曝11天心情

林昶佐除夕開喝立陶宛蘭姆酒　同框杜汶澤吃年夜飯

更多熱門

相關新聞

柯文哲：今年爸爸沒包5千元紅包給我

柯文哲：今年爸爸沒包5千元紅包給我

昨（31日）是農曆春節除夕，台北市長柯文哲也回家和爸媽吃團圓飯，柯文哲1日受訪時也笑說，柯爸柯承發往年都會包5000元紅包，「奇怪，今年爸爸沒有包紅包給我，好像去年就開始沒有給了，可能是收入變少了。」

麥當勞買1送1！6大速食店春節優惠一次看

麥當勞買1送1！6大速食店春節優惠一次看

蔡英文初一慰勉國搜中心　承諾增加人力、汰換老舊設備　

蔡英文初一慰勉國搜中心　承諾增加人力、汰換老舊設備　

南鯤鯓國運籤出爐！「十方佛法有靈中」

南鯤鯓國運籤出爐！「十方佛法有靈中」

春節期間台南疫苗接種不停歇

春節期間台南疫苗接種不停歇

關鍵字：

國運籤春節總統府

讀者迴響

熱門新聞

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

媽紅包給18張鈔票「根本不能花」！網卻喊超值錢

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

張韶涵沒了台灣腔！千萬陸網狂讚：普通話好標準

南投5兄妹現各自有成就　父自豪：小孩沒做歹

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

更多

最夯影音

更多
恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面