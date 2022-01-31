如廁手不插香！過年拜拜「7大禁忌」一次看　誤觸大不敬

▲許多人都會趁著春節去拜拜。資料照，與本文無關。（圖／新北市民政局提供）

記者曾筠淇／綜合報導

新的一年到來，很多人都會趁著春節期間拜拜，祈求新的一年平安順利、有好運。對此，命理專家謝沅瑾和粉專「廟會小學堂」就曾分享「4個廟宇拜香規矩」和「5個拜拜禁忌」，有需要的民眾不妨參考看看。

謝沅瑾列出「4個廟宇拜香規矩」

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1、點香忌用嘴吹熄

用嘴吹熄香火對神明不敬，以搖晃方式讓火自然熄為佳；此外，掉在地上的香也不能撿起拜神，可以和金紙一起燒化。

2、如廁手不插香

民俗說法認為如廁的手不乾淨，所以應該避免以此手插香。

3、香插歪、拔起重插是大忌

插香應該插正，不宜歪斜，同事切忌拔起重插。

4、過香爐順時鐘繞三圈

平安符、制煞、開運物品在廟宇過香火，於主神的香爐上方順時鐘繞三圈即可。不過若是鏡面的制煞物品，務必記得避免直接照射到神明，以免不敬。

除了上述4點外，「廟會小學堂」還分享了另3點拜拜禁忌

1、禁不潔之人拜拜及祀神

不潔所指的是「有月經」的女子、孕婦、產婦、月內婦、未剃胎髮的嬰兒等。生理期、產婦未滿月不能拿香的原因在於此時身體處於排毒虛弱狀態，接觸到強大力量（神力）身體會吃不消；另一說法為自我行為規範，女性排經血無法控制，除了尷尬也對神明不禮貌。

2、戴孝服喪不入廟

多數人認為家中有喪事，其哀慟力量會產生很強大的喪氣，這股喪氣由服喪者帶入廟中，與廟中的正氣對沖，倒楣的可能還是服喪者，因此家中若有喪事，須等到服喪滿一年才可入廟。

3、禁用手指指神明、觸及神明

以手指人士對人輕蔑且不敬的表現，更何況是地位崇高的神明，以手指指神明相當不禮貌。

此外，粉專也提醒，如要出入廟宇，忌儀容不整、奇裝異服、濃妝豔抹，且也不宜在殿堂大聲喧嘩；進入廟宇忌走中們，一般人的是入左邊青龍，由右邊白虎門出。