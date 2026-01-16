台美關稅降至15%「且投資額度低於日韓」　綠委列四優勢

記者杜冠霖／台北報導

台美關稅在美國時間15日正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，消息一出台股大漲。綠委王定宇也列出台灣取得四項優勢，包含：顯著提升臺灣工具機、手工具等出口競爭力，對晶片業大利多，擴大投資與AI戰略、臺灣模式確立。王定宇表示，台灣此次獲得大利多，且此次對美投資分兩部分企業自主投資2,500億、政府「銀行融資上限2,500億之信保」，美韓媒體寫的台灣投資額度都是2,500億，低於日本的5500億、南韓3500+1500億。

▲台美關稅貿易談判新聞說明會，鄭麗君副院長、楊珍妮政委、俞大㵢大使出席。（圖／翻攝直播）



王定宇則指出，臺美關稅談判1/15傳捷報，臺灣「對等關稅」正式調降至15%且不與MFN稅率疊加，待遇與日、韓、歐盟齊平，王定宇也列出四項優勢。

第一、這將顯著提升臺灣工具機、手工具等傳統產業的出口競爭力。

第二、對晶片業大利多，成為全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。除了對美投資業者享有配額免稅，臺商赴美設廠所需的設備與原物料也獲關稅豁免，大幅降低布局不確定性。

王定宇也提到，第三、擴大投資與AI戰略：臺方提出「2,500億美元自主投資 + 2,500億美元企業授信」，深耕美方供應鏈並推動AI合作 。美方亦承諾雙向投資臺灣AI、國防等五大信賴產業，鞏固戰略夥伴關係。

第四、臺灣模式確立：除半導體外，汽車零組件、木材也獲 232 最優待遇 。雙方已議定未來新增品項的持續諮商機制，完整協議文本將於法律檢視後送交國會審議。

王定宇表示，台灣對美投資分成二部分：企業自主投資2,500億，包含台積電之前說的投資，台灣政府實際是「銀行融資上限2,500億之信保」。美國、韓國媒體寫的台灣投資額度都是兩千五百億。台灣投資金額2500億，低於日本的5500億、南韓3500+1500億。

綠委林楚茵也認為，台美再突破，關稅15%封頂，謠言退散，這次談判不只守住底線，更拿到了比日本、韓國更優渥的條件，用2500億美元的企業投資與2500億美元的信保，換來美國市場的長期通行證，甚至台廠獲利不用被美國抽成。