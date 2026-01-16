　
社會 社會焦點 保障人權

鬼切被按喇叭！駕駛新竹交流道擋校車22分鐘　妨礙通行遭判5月

▲▼新竹地方法院。（圖／記者陳凱力攝）

▲男駕駛開車擋在大客車前面22分鐘，遭法院判刑。（圖／資料照）

記者劉人豪／新竹報導

新竹一名駕駛在交流道變換車道被大客車按喇叭，結果將車擋在大客車前面22分，新竹地院認為，賴男行為妨礙車上43名乘客通行權利，影響其等準時到校上課，依犯強制罪處有期徒刑5月。

根據判決，賴姓男子2024年12月11日駕駛小貨車，沿新竹市東區公道五路往新竹交流道方向行駛，行經新竹交流道口急切往內側車道變換車道，大客車駕駛見狀按喇叭示警，賴男心生不滿，在大客車前直接煞停，並擋在大客車前長達22分鐘。

賴男矢口否認有妨害自由，辯稱大客車按喇叭，想算是緊急事況，所以才停下來看，司機比手畫腳的罵，還罵三字經，「他後來就說報警，我說好，我想說報警了不能走」，稱案發地點並非單線道，大客車可以繞行。

法院審酌，該日為正常上班、上學日，道路車流頻繁之際，而大客車車身較大、變換車道相較於一般車輛顯然較不靈活，且其車上有43名乘客，除立即緊急煞車停止，應無其他相對更安全之方式可供選擇。

另外，任意變換車道應屬高危險性行為，且可能造成第三人措手不及，而衍生其他交通意外事故，大客車於事發當下確實極困難作「停車」以外選擇，再者，賴男下車態度咄咄逼人，大客車上有多名在學學生及老師，顧慮乘客安危，報警處理當為合法之救濟途徑。

賴男辯稱因聽見喇叭，認屬於緊急事況需立即停車處理，但駕車行駛於道路上，鳴按喇叭經常有提醒注意或警告危險意涵，此為公共交通秩序中普遍認同正當行為，倘如認有違法情事，賴男可循正當管道檢舉或依法律途徑解決，賴男行為顯非出於合法行使權利，且逾越一般社會所能容忍之必要程度，法院依犯強制罪處有期徒刑5月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」
台美關稅15%　鄭麗文怒轟：有甚麼好高興？

關鍵字：

新竹駕駛大客車強制罪判刑

