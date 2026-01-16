曾翻牆越獄出監後幹盡壞事！偷竊洗錢還開車撞警　再判1年9月

▲朱男越獄逃亡判3月假釋出獄後再因犯下6案回籠。（資料圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

32歲男子朱漢宗因為犯下18起竊盜及轉讓藥品罪，被判刑4年1月又5天，服刑期間一度獲選至監外工廠作業，因假借上廁所翻牆逃獄，最終在逃亡23小時後於永靖老家農田落網，並因脫逃罪加判3個月。沒想到他出獄後，竟再度於彰化、雲林等地犯下竊盜、洗錢及偽造文書等6案再度回籠，法院裁定他應執行1年9月徒刑。

逃獄風波與短暫自由

朱漢宗原為彰化監獄受刑人，因在獄中表現良好，獲選至工廠參與自主監外作業。不過，2023年3月13日，他藉口上廁所趁機翻牆逃逸，警方獄方大規模追捕後，隔日在永靖鄉老家附近的農田將他逮捕，他只逃了23小時就回籠，彰化地院審理後依脫逃罪將他判處3個月有期徒刑。

▲朱男越獄逃亡遭逮。（圖／ETtoday資料照）

假釋期間再犯多起竊盜案

依據判決書，2024年間，朱漢宗因縮短刑期出獄，卻未珍惜自由，反而在彰化、雲林等地連續犯案，他於2024年7月至9月間，至少涉及5起案件，犯案手法包括破壞機台竊取零錢、偷走校園背包，甚至順手牽羊開走貨車與機車，借帳戶供詐團洗錢等等。其中一起案件，他僅盜取50元零錢購買飲料，被法院判處應執行1年9月，近日再因躲避查緝，租車懸掛偽造車牌上國道，衝撞員警遭逮，再依偽造文書罪判刑5月，顯見其慣犯行為已成為生活常態。

法院裁定應執行刑 抗告逾期遭駁回

由於朱漢宗在假釋期間再犯多案，針對這些案子，彰化地院於2024年11月21日裁定應執行有期徒刑1年9個月。

法院審理，考量被告前案所判處之徒刑執行完畢後，理應對此產生警惕作用，使其返回社會後能自我約束，避免再犯。然而，被告卻於前案執行完畢後不到五個月內，再度犯案，足見先前刑罰未能有效矯正其行為，被告明顯忽視法律禁令，對刑罰之反應力薄弱。

再者，朱漢宗前科累累，過去曾因竊盜、脫逃等罪入獄，卻在刑滿後一再犯案，顯見其對法律禁令漠視，且對刑罰反應薄弱。此次法院依《累犯》規定加重其刑，並針對未返還的盜竊財物宣告沒收，若無法沒收將追徵價額。

▲朱男越獄逃亡。（圖／ETtoday資料照）

全案雖可抗告，但裁定書送達彰化監獄後，朱漢宗雖於2024年12月1日簽收，卻遲至2025年1月9日才提出抗告，明顯超過法定的10日抗告期限，已被法院駁回。