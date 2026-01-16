　
    • 　
>
政治

美拍板對台15％關稅「不疊加」　管碧玲讚：與日韓、歐盟並列

▲海委會主委管碧玲。（資料照／記者湯興漢攝）

▲海委會主委管碧玲。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國對台對等關稅今（16日）拍板降至15％，且不疊加MFN，對此，海委會主委管碧玲在臉書發文表示，國與國的談判，本來就無法全贏，目標當然是互惠，但自己再次為台灣感到自豪，對等關稅不疊加，得到與日、韓、歐盟並列的結果，也為女將領軍的談判團隊而驕傲，在風風雨雨中，默默地揹著台灣模式負重前行，辛苦了。

美國商務部正式宣布，對台灣課徵的對等關稅降至15％，且不疊加MFN，並獲得232最惠國待遇，而台灣則承諾由企業自主投資美國2500億美元，政府以信用保證方式，支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。

針對此事，管碧玲稍早在臉書發文透露，自己再次為台灣感到自豪，但也百感交集，一個偉大的國家，為什麼不能團結？國中有國，導致自由世界的外國，反而更為台灣的好在加油、在合作？

管碧玲指出，國與國的談判，本來就無法全贏，目標當然是互惠，因為有輸有贏，有交換，談得再好，為反對而反對的人，忽略所得、撿起所讓，存在見縫插針的空間，不知道訕笑、謾罵、扭曲的人會不會繼續？

管碧玲說，她為台灣的國際地位慶幸，台灣與日、韓、歐盟並列，也為女將領軍的談判團隊而驕傲，在風風雨雨中，默默地揹著台灣模式負重前行，她們的堅韌，就是台灣國力的堅韌，辛苦了。

此外，勞動部長洪申翰也直指，鄭麗君副院長和談判團隊真的辛苦了，過去台灣因為中國阻撓，在洽簽國際貿易協議上，都有很多的困難，但，現在這份內容，非常多的環節，就是最惠國待遇。

洪申翰點出，不管相比日韓，或相比東南亞、中國，都是更具競爭力，這一路，在多少內部唱衰、波折，大家都看在眼底，能取得這樣的成果，其實這就是台灣人內在的韌性。

洪申翰感慨，對外，我們的談判、涉外人員是這麼努力，為國家利益拼搏，打出一條路來，但對內，他真的很想問一句，到底能不能好好審預算了？明明路就在眼前，為什麼不讓這個國家能夠往前走？

01/14 全台詐欺最新數據

479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」
台美關稅15%　鄭麗文怒轟：有甚麼好高興？

民進黨已執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

坎城震撼鼓掌26分鐘！《情感的價值》票房飆7億破紀錄　挪威名導拒絕好萊塢

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

快訊／5連霸資深女議員交棒！賴清美宣布不參選　由兒子傳承服務

跨性別者、間性人「免役改替代役」　人權會籲國防部、內政部暫緩

綠委控黃國昌協商滑手機　網友抓包「別人發言自己也在滑手機」　

涉詐助理費羈押禁見！綠營女悍將登記參選　簽名筆跡不同爆爭議

高雄果嶺公園爆巡邏設備用「中國貨」　綠議員憂資安有風險

台灣拿「首個」半導體232條款最優待遇　陳冠廷：投資條件比日韓合理

藍白提案先審部分新興計畫　行政院：漠視國人福利及國家發展

台美關稅降至15%「且投資額度低於日韓」　綠委列四優勢

台美關稅降至15%「且投資額度低於日韓」　綠委列四優勢

台美關稅在美國時間15日正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，消息一出台股大漲。綠委王定宇也列出台灣取得四項優勢，包含：顯著提升臺灣工具機、手工具等出口競爭力，對晶片業大利多，擴大投資與AI戰略、臺灣模式確立。王定宇表示，台灣此次獲得大利多，且此次對美投資分兩部分企業自主投資2,500億、政府「銀行融資上限2,500億之信保」，美韓媒體寫的台灣投資額度都是2,500億，低於日本的5500億、南韓3500+1500億。

對等關稅鄭麗君管碧玲洪申翰美國台灣行政院15％關稅最惠國待遇

