美拍板對台15％關稅「不疊加」　管碧玲讚：與日韓、歐盟並列

▲海委會主委管碧玲。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國對台對等關稅今（16日）拍板降至15％，且不疊加MFN，對此，海委會主委管碧玲在臉書發文表示，國與國的談判，本來就無法全贏，目標當然是互惠，但自己再次為台灣感到自豪，對等關稅不疊加，得到與日、韓、歐盟並列的結果，也為女將領軍的談判團隊而驕傲，在風風雨雨中，默默地揹著台灣模式負重前行，辛苦了。

美國商務部正式宣布，對台灣課徵的對等關稅降至15％，且不疊加MFN，並獲得232最惠國待遇，而台灣則承諾由企業自主投資美國2500億美元，政府以信用保證方式，支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。

針對此事，管碧玲稍早在臉書發文透露，自己再次為台灣感到自豪，但也百感交集，一個偉大的國家，為什麼不能團結？國中有國，導致自由世界的外國，反而更為台灣的好在加油、在合作？

管碧玲指出，國與國的談判，本來就無法全贏，目標當然是互惠，因為有輸有贏，有交換，談得再好，為反對而反對的人，忽略所得、撿起所讓，存在見縫插針的空間，不知道訕笑、謾罵、扭曲的人會不會繼續？

管碧玲說，她為台灣的國際地位慶幸，台灣與日、韓、歐盟並列，也為女將領軍的談判團隊而驕傲，在風風雨雨中，默默地揹著台灣模式負重前行，她們的堅韌，就是台灣國力的堅韌，辛苦了。

此外，勞動部長洪申翰也直指，鄭麗君副院長和談判團隊真的辛苦了，過去台灣因為中國阻撓，在洽簽國際貿易協議上，都有很多的困難，但，現在這份內容，非常多的環節，就是最惠國待遇。

洪申翰點出，不管相比日韓，或相比東南亞、中國，都是更具競爭力，這一路，在多少內部唱衰、波折，大家都看在眼底，能取得這樣的成果，其實這就是台灣人內在的韌性。

洪申翰感慨，對外，我們的談判、涉外人員是這麼努力，為國家利益拼搏，打出一條路來，但對內，他真的很想問一句，到底能不能好好審預算了？明明路就在眼前，為什麼不讓這個國家能夠往前走？