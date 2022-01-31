過年沒辦法團圓！防疫旅館除夕夜暖送年夜飯…桃園女見菜色超開心

▲鄧女整個春節連假都在隔離，除夕夜當天沒法團圓，卻收到飯店送來的年夜飯。（圖／讀者提供）



記者柯振中／綜合報導

受到疫情影響，不少人從國外回來，或是被匡列隔離，就只能在防疫旅館中度過春節，心中難免有遺憾。不過，桃園一名鄧姓女子從國外回來，在北市中山區某間飯店隔離，除夕當天旅館人員竟送來年夜飯，豐盛的菜色讓她忍不住直呼「太棒了」。

鄧女向《東森新媒體ETtoday》的記者表示，她26日從國外入境，在機場進行採檢，確定為陰性後，到了北市中山區某間飯店進行14天的隔離。

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▼照片畫面可見，飯店送來的年菜有分層，看起來用料豐富。（圖／讀者提供）



鄧女說明，原先入住的第一天，稍有不滿意，每晚大約3,400元，但房間沒有窗戶、空調溫度也過低，讓她半夜休息時不斷發抖。

所幸後來致電房務人員，對方積極協助處理，先是幫忙調高空調溫度，發現還是沒辦法解決，於是直接換了一間房。鄧女換到新的房間，對房務人員的態度感到滿意，終於有窗戶可以透氣、溫度也不再那麼低。

▼飯店除夕夜送來年菜，稍微彌補了隔離民眾無法返家團圓的遺憾。（圖／讀者提供）



由於26日才從國外回來，鄧女隔離14天，相當於春節連假全都在旅館內，沒辦法回家團圓，心中難免有些遺憾。沒想到，房務人員31日晚間突然送來豐盛的年菜，讓她又驚又喜，除了原先每餐附送的水果盤以外，還有鮑魚、蝦子、南瓜、春捲、豬腳、香腸等年菜，旁邊附上了麻油雞與白飯，還有一封「虎年旺旺來、虎哩發大財」的祝賀，讓她感到十分暖心。

▲▼除了年菜以外，飯店還有送白飯、麻油雞湯、水果、果醋等食品。（圖／讀者提供）



鄧女說，雖然飯菜送來的時候已經只剩微溫，但她知道防疫餐準備過程較為複雜、運送也要花上一段時間，能夠在旅館內吃上年菜就很開心了，也十分滿意飯店、房務人員的安排。