「差一步就被騙」假小7賣貨便設局　屏東母女衝警所保住辛苦錢

記者陳崑福／屏東報導

屏東九如鄉32歲黃姓女子日前在臉書社團購買鑰匙圈玩偶，遭賣家假冒「7-11賣貨便」物流及客服，要求加入假LINE帳號並操作認證程序。黃女察覺流程異常、說詞反覆，立即與母親深夜求助里港警方，警方查證後確認為常見「假賣貨便詐騙」手法，幸好黃女未依指示操作，成功守住辛苦錢。

里港警分局九如分駐所警員顏大富、陳亮宇於日前深夜接獲一對母女神情慌張前往派出所求助，32歲黃姓女子表示，日前於Facebook社團見一網友販售鑰匙圈玩偶，雙方談妥交易後，對方聲稱以「7-11賣貨便」交易，並以「未完成實名制認證」為由，要求加入7-11客服LINE帳號操作，並依指示操作相關程序。

黃女察覺對方說詞反覆、流程異常，於是中止操作並向警方求證，適逢所長邵軾傑及警員陳俊嘉、顏大富、張育敬等人在所，經查證確認為「假賣貨便詐騙」手法，並即時向黃女及其母親說明詐騙話術與流程，成功防止受害。

里港警分局分局長邱逸樵呼籲，詐騙集團常假借知名網購平台、超商物流或客服名義，誘使民眾加入假LINE帳號、點擊不明連結或輸入個資，進而進行詐騙。民眾從事網路交易時，務必透過官方平台完成付款及物流程序，切勿依陌生人指示進行任何認證或操作。如有疑慮，應立即撥打165反詐騙專線或就近向警察機關諮詢，共同防堵詐騙，守護自身財產安全。