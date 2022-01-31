虎年「4生肖犯太歲」化解方式大公開　屬猴易破財！錢包快放黃色紙

▲準備迎接虎年。（示意圖／視覺中國）

記者曾筠淇／綜合報導

就要準備迎接虎年了，在此之前，「清水孟國際塔羅」小孟老師發文點名屬虎、屬蛇、屬猴和屬豬的民眾，說這4生肖流年不利，務必要特別注意；不過，這些生肖的民眾也不用太擔心，因為仍有化解的方法。

屬虎

[廣告]請繼續往下閱讀...

壬寅年對屬虎者是本命年， 「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，因此要特別注意太過情緒化的情況，以及要留意交通事故或意外，「容易一不小心就有車關」。在財運方面，容易衝動消費，千萬別因一時欲望而傷了荷包。

化解方式：多拜虎爺，將能得到虎爺的加持，化解車關與血光之厄

屬蛇

虎年對屬蛇者是「刑太歲」及「害太歲」之年，要格外注意身體健康，容易失眠、身體不適，甚至還容易將錢耗費在健康上，病痛較多；此外，屬蛇者身體可能會有過勞的傾向，倘若身體不適務必先休息。財運方面，宜保守理財，不宜重大投資。

化解方式：在床下壓紅包袋，紅包袋內放一張白紙寫下破病符，即可除病氣。

屬猴

壬寅年對屬虎者是「沖太歲」之年，加上有「大耗」凶星落入，容易大破財，千萬不要隨便投資，同時，屬猴者也不宜在今年創業，否則容易投資失利，「有業績壓力的人建議放個小葫蘆在房間能抵擋厄運。」

化解方式：在包包或錢包內放黃色色紙，紙上畫5個星星，能招來五路財神。

屬豬

虎年對屬豬者屬於「合太歲」，加上破太歲擾亂，容易合久必分，不宜隨意變動、不宜談判，虎年小人會比較多，建議講話婉轉，以免得罪他人。財運方面，不宜合夥，合夥合中必破；倘若要簽約或併購，務必看仔細以免看錯條約賠大錢。

化解方式：在房間內放小的風獅爺或貔貅，能虎虎生風鎮住煞氣。