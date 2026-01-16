　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「妃憲大戰」落幕　陳亭妃立院碰面林俊憲：台南團結沒有問題

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台南市長初選昨落幕，陳亭妃60.85%擊敗林俊憲58.16%，以2個百分點的些微差距出線，回顧初選過程波瀾不斷、針鋒相對，陳亭妃也表示將與林俊憲見面、尋求支持。今（16日）上午民進黨團大會兩人碰面，會後陳亭妃表示，立法院甲動大家就會碰到，很直接、自然，很感謝林俊憲，希望媒體記者不要加油添醋，剛剛也有握手給一些鼓勵，大家團結一致，台南團結沒有問題。

▲▼民進黨立委陳亭妃。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者陳煥丞攝）

今上午民進黨團大會前，大批媒體詢問是否與陳亭妃約好拜會，林俊憲回應，自己剛搭高鐵上來，「她要拜會我，我怎麼不知道？」沒有收到通知。至於是否碰面，林表示，黨團會議她應該會來。

綠委郭國文則表示，初選已過，代表初選競爭已經翻頁，接下來就面對大選，站在市黨部、忠貞黨員立場，會積極面對這一局，整個戰略分工調配，會好好處理謝龍介。至於陳亭妃是否有致電？郭國文坦言，他發現時已經漏接，後來電話在忙，有機會時在立院隨時可以見面、隨時可以溝通。就讓林俊憲自己去面對，他們兩個需要私下溝通。

媒體詢問是否約好拜會林俊憲辦公室？陳亭妃會前受訪時則回應，沒有啊，自己沒有說，昨天通知、接上電話的時候說，是不是排個時間拜訪？林俊憲委員說今天都在立法院甲動，臉書講得很清楚。陳表示，待會就會碰到，今天很自然，大家不要搞成好像很特別，昨天電話當中很自然，他也說今天會甲動、都會碰面，就碰面的時候再聊一下。

至於台南團結部分？陳亭妃強調，團結沒有問題，昨天下午就致電台南立委同事、議會黨團，大部分都有接到，也拜託一起並肩作戰，年底2026市長、議員並肩作戰，特別也拜託他們，現在民進黨還沒提名，但相信他們都沒問題，要把台南做到最大，2026要贏、議員要全壘打，這是最重要的。

媒體詢問要跟林俊憲講什麼？陳亭妃強調，一定要跟他拜託，要謝謝林俊憲第一時間在臉書表達支持，也感謝他，打電話給他時也非常直接、沒有任何狀況，立法院甲動大家就會碰到，很直接、自然，很感謝他，希望媒體記者不要加油添醋。

媒體追問是否會辦公室拜訪？陳亭妃回應，這好像搞得太尷尬了吧？昨天俊憲委員都這樣表達了，就很自然，在台南目標一致，打贏2026，才能成為2028賴清德總統連任最大底氣，一定要讓賴總統得票贏過2024年，這是大家共同目標。

而稍早陳亭妃已在黨團大會中林俊憲碰面，陳亭妃表示，ok的，沒有問題，大家不要在做這話題，很自然沒有問題。主席也一定會全力支持，台南2026大勝、台灣大勝，剛剛也有握手給一些鼓勵，大家團結一致，台南團結沒有問題，這個議題在台南不是問題，不需要再討論這部分，團結團結，現在就是團結時刻。

至於何時請益賴清德總統？陳亭妃表示，有請黨中央安排一個時間，讓我們向主席請益，已經有安排，也已經聯絡黃偉哲市長，等他們安排時間，所有該電話連絡的都會積極聯絡。謝龍介最擔心害怕的一定就是陳亭妃，因為陳亭妃要六戰六勝謝龍介。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」
台美關稅15%　鄭麗文怒轟：有甚麼好高興？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨已執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

坎城震撼鼓掌26分鐘！《情感的價值》票房飆7億破紀錄　挪威名導拒絕好萊塢

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

快訊／5連霸資深女議員交棒！賴清美宣布不參選　由兒子傳承服務

跨性別者、間性人「免役改替代役」　人權會籲國防部、內政部暫緩

綠委控黃國昌協商滑手機　網友抓包「別人發言自己也在滑手機」　

涉詐助理費羈押禁見！綠營女悍將登記參選　簽名筆跡不同爆爭議

高雄果嶺公園爆巡邏設備用「中國貨」　綠議員憂資安有風險

台灣拿「首個」半導體232條款最優待遇　陳冠廷：投資條件比日韓合理

藍白提案先審部分新興計畫　行政院：漠視國人福利及國家發展

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

民進黨已執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

坎城震撼鼓掌26分鐘！《情感的價值》票房飆7億破紀錄　挪威名導拒絕好萊塢

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

快訊／5連霸資深女議員交棒！賴清美宣布不參選　由兒子傳承服務

跨性別者、間性人「免役改替代役」　人權會籲國防部、內政部暫緩

綠委控黃國昌協商滑手機　網友抓包「別人發言自己也在滑手機」　

涉詐助理費羈押禁見！綠營女悍將登記參選　簽名筆跡不同爆爭議

高雄果嶺公園爆巡邏設備用「中國貨」　綠議員憂資安有風險

台灣拿「首個」半導體232條款最優待遇　陳冠廷：投資條件比日韓合理

藍白提案先審部分新興計畫　行政院：漠視國人福利及國家發展

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

協助破解張文筆電加密軟體　華碩澄清「誤解、非事實」

國產營收225億再創新高　旺年會開200桌、抽3台油電車

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

《尋秦記》竟有第三個結局？　古天樂親揭最大伏筆

住高雄五星飯店送漢來熊小提燈　再享免費接駁直達冬日遊樂園

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

北宜高鐵爭議　鐵道局5QA釋疑：直鐵工期更久

【平安餐比較重要】孫女靈魂拷問「回台灣會想我嗎」　阿嬤：半個月後

政治熱門新聞

即／5連霸資深女議員交棒　賴清美宣布由兒子傳承服務

懶人包／關稅皆15%！投資大不同　「台灣模式」對比日韓差異一次看懂

台美關稅降至15%不疊加　葛如鈞：賠了夫人又折兵保台護國在哪？

蔣萬安被預言大象變獅子！命理師曝未來走勢

陳以信批台美關稅談判「輸到脫褲子」

鄭麗君今在美開記者會宣布　台美關稅15%不疊加、獲得232最惠國待遇

菸酒商得標4550萬子彈採購案　國防部：國內無產製能力遂辦招標

關稅談判結果4大意義　立足點拉齊盟友、降低半導體與衍生品不確定性

陳亭妃有多強？　Cheap分析「變態級基層實力」：謝龍介沒機會了

台美關稅揭牌15%　國民黨轟：掏空台灣的壓力正在增加

吳思瑤彈劾公聽會轟：真正發動大惡罷的是國民黨　只是沒搞成而已

台美關稅拍板15%！台灣模式輸出美國　9大QA重點一次看

陳亭妃「十年磨一劍」爭歷史定位　林俊憲難敵

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

更多熱門

相關新聞

陳亭妃喊「連贏6次」　謝龍介：我想的是台南怎贏、妳想妳怎贏

陳亭妃喊「連贏6次」　謝龍介：我想的是台南怎贏、妳想妳怎贏

今年台南市長選戰，民進黨由立委陳亭妃出線，而這次也是陳亭妃第6次對戰國民黨立委謝龍介，她表示要「連贏6次」。謝龍介今（16日）受訪時表示，她是一直在想她要怎麼贏，「我是一直要想台南市怎麼贏、市民怎麼贏」，他要用四年的時間來為這個城市貢獻。

台美關稅降至15%「且投資額度低於日韓」　綠委列四優勢

台美關稅降至15%「且投資額度低於日韓」　綠委列四優勢

懶人包／從32%到15%、6輪磋商全紀錄　一圖看懂台美關稅談判時間軸

懶人包／從32%到15%、6輪磋商全紀錄　一圖看懂台美關稅談判時間軸

陳亭妃初選出線！謝龍介先遞選戰公約

陳亭妃初選出線！謝龍介先遞選戰公約

萬年總召下台一鞠躬？　柯建銘證實：這一屆做完告老還鄉

萬年總召下台一鞠躬？　柯建銘證實：這一屆做完告老還鄉

關鍵字：

林俊憲民進黨初選陳亭妃2026大選台南初選郭國文

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面