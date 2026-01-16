「妃憲大戰」落幕　陳亭妃立院碰面林俊憲：台南團結沒有問題

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台南市長初選昨落幕，陳亭妃60.85%擊敗林俊憲58.16%，以2個百分點的些微差距出線，回顧初選過程波瀾不斷、針鋒相對，陳亭妃也表示將與林俊憲見面、尋求支持。今（16日）上午民進黨團大會兩人碰面，會後陳亭妃表示，立法院甲動大家就會碰到，很直接、自然，很感謝林俊憲，希望媒體記者不要加油添醋，剛剛也有握手給一些鼓勵，大家團結一致，台南團結沒有問題。

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者陳煥丞攝）



今上午民進黨團大會前，大批媒體詢問是否與陳亭妃約好拜會，林俊憲回應，自己剛搭高鐵上來，「她要拜會我，我怎麼不知道？」沒有收到通知。至於是否碰面，林表示，黨團會議她應該會來。

綠委郭國文則表示，初選已過，代表初選競爭已經翻頁，接下來就面對大選，站在市黨部、忠貞黨員立場，會積極面對這一局，整個戰略分工調配，會好好處理謝龍介。至於陳亭妃是否有致電？郭國文坦言，他發現時已經漏接，後來電話在忙，有機會時在立院隨時可以見面、隨時可以溝通。就讓林俊憲自己去面對，他們兩個需要私下溝通。

媒體詢問是否約好拜會林俊憲辦公室？陳亭妃會前受訪時則回應，沒有啊，自己沒有說，昨天通知、接上電話的時候說，是不是排個時間拜訪？林俊憲委員說今天都在立法院甲動，臉書講得很清楚。陳表示，待會就會碰到，今天很自然，大家不要搞成好像很特別，昨天電話當中很自然，他也說今天會甲動、都會碰面，就碰面的時候再聊一下。

至於台南團結部分？陳亭妃強調，團結沒有問題，昨天下午就致電台南立委同事、議會黨團，大部分都有接到，也拜託一起並肩作戰，年底2026市長、議員並肩作戰，特別也拜託他們，現在民進黨還沒提名，但相信他們都沒問題，要把台南做到最大，2026要贏、議員要全壘打，這是最重要的。

媒體詢問要跟林俊憲講什麼？陳亭妃強調，一定要跟他拜託，要謝謝林俊憲第一時間在臉書表達支持，也感謝他，打電話給他時也非常直接、沒有任何狀況，立法院甲動大家就會碰到，很直接、自然，很感謝他，希望媒體記者不要加油添醋。

媒體追問是否會辦公室拜訪？陳亭妃回應，這好像搞得太尷尬了吧？昨天俊憲委員都這樣表達了，就很自然，在台南目標一致，打贏2026，才能成為2028賴清德總統連任最大底氣，一定要讓賴總統得票贏過2024年，這是大家共同目標。

而稍早陳亭妃已在黨團大會中林俊憲碰面，陳亭妃表示，ok的，沒有問題，大家不要在做這話題，很自然沒有問題。主席也一定會全力支持，台南2026大勝、台灣大勝，剛剛也有握手給一些鼓勵，大家團結一致，台南團結沒有問題，這個議題在台南不是問題，不需要再討論這部分，團結團結，現在就是團結時刻。

至於何時請益賴清德總統？陳亭妃表示，有請黨中央安排一個時間，讓我們向主席請益，已經有安排，也已經聯絡黃偉哲市長，等他們安排時間，所有該電話連絡的都會積極聯絡。謝龍介最擔心害怕的一定就是陳亭妃，因為陳亭妃要六戰六勝謝龍介。