她失蹤3周「狂被盜刷22萬」　揪出大11歲同居男友！默默伴屍生活

記者張寧倢/編譯

澳洲35歲女子弗朗希絲(Shae Francis)2018年10月被認定死亡,然而,她的遺體至今仍未被找到。當時,年齡大她11歲的同居男友庫柏(Jason Cooper )聲稱,自己某天醒來的時候發現女友已經死亡,伴屍大約3周後就將屍體丟入垃圾桶。不過,警方發現,庫柏在女友死後還用她的信用卡消費了大約22萬元台幣。

根據《太陽報》報導,弗朗希絲的母親接受在法庭外接受記者採訪時表示,她實在太震驚,以至於幾乎麻木,她至今仍無法接受女兒的男友和她的屍體一起生活了3周,「我想帶我女兒回家,給她應有的尊嚴。」據悉,弗朗希絲2019年3月被通報失蹤,當時46歲的男友庫柏聲稱,「她還活著,只是已不在附近地區生活。」

布里斯本法庭指出,庫柏後來才告訴警方,2018年10月某天早上他在赫維灣(Hervey Bay)的家中發現女友已經死亡,3周之後他將弗朗希絲的遺體包在睡袋裡,打算依照她生前的意願將屍體埋葬在海灘上,但當他在附近看到警車後,決定把遺體直接扔進一個箱型垃圾桶,後來他回到現場時卻發現屍體已經消失。2020年3月當局曾在昆士蘭州一處垃圾掩埋場大規模搜索,終究沒有找到她的遺體。

庫柏2019年6月遭到拘留,警方發現他冒名使用女友信用卡消費了6000英鎊(新台幣22.3萬元),最初他被指控過失殺人,但法庭也得知弗朗希絲因為酒精成癮,死前不久曾入院治療,最後庫柏僅因為瀆屍、詐欺兩項罪行分別被判896天與12個月刑期,目前已經服刑滿896天而假釋出獄。

