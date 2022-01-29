她失蹤3周「狂被盜刷22萬」　揪出大11歲同居男友！默默伴屍生活

▲澳洲一名女子死在男友家，結果男友伴屍3周，還盜刷她的新用卡。（圖／翻攝自推特／@TheFxNoob）

記者張寧倢／編譯

澳洲35歲女子弗朗希絲（Shae Francis）2018年10月被認定死亡，然而，她的遺體至今仍未被找到。當時，年齡大她11歲的同居男友庫柏（Jason Cooper ）聲稱，自己某天醒來的時候發現女友已經死亡，伴屍大約3周後就將屍體丟入垃圾桶。不過，警方發現，庫柏在女友死後還用她的信用卡消費了大約22萬元台幣。

根據《太陽報》報導，弗朗希絲的母親接受在法庭外接受記者採訪時表示，她實在太震驚，以至於幾乎麻木，她至今仍無法接受女兒的男友和她的屍體一起生活了3周，「我想帶我女兒回家，給她應有的尊嚴。」據悉，弗朗希絲2019年3月被通報失蹤，當時46歲的男友庫柏聲稱，「她還活著，只是已不在附近地區生活。」

布里斯本法庭指出，庫柏後來才告訴警方，2018年10月某天早上他在赫維灣（Hervey Bay）的家中發現女友已經死亡，3周之後他將弗朗希絲的遺體包在睡袋裡，打算依照她生前的意願將屍體埋葬在海灘上，但當他在附近看到警車後，決定把遺體直接扔進一個箱型垃圾桶，後來他回到現場時卻發現屍體已經消失。2020年3月當局曾在昆士蘭州一處垃圾掩埋場大規模搜索，終究沒有找到她的遺體。

庫柏2019年6月遭到拘留，警方發現他冒名使用女友信用卡消費了6000英鎊（新台幣22.3萬元），最初他被指控過失殺人，但法庭也得知弗朗希絲因為酒精成癮，死前不久曾入院治療，最後庫柏僅因為瀆屍、詐欺兩項罪行分別被判896天與12個月刑期，目前已經服刑滿896天而假釋出獄。