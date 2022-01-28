19歲正妹遭綁架「時速90km急跳車」　腦部重創終生臥床



記者張寧倢／編譯

英國一名正妹琳恩（Angel Lynn）19歲時遭到男友鮑斯基爾（Chay Bowskill）綁架，據監視器畫面顯示，鮑斯基爾和一名友人開著廂型貨車，走在路上的琳恩突然被男友強行擄走、扛進車內。琳恩為了逃跑，直接在時速90公里的高速行駛狀態下跳車，導致大腦受到嚴重損傷，極可能終生臥床。

▲琳恩遭綁架而跳車逃亡，導致大腦嚴重受損。（圖／翻攝自推特）

根據《太陽報》報導，鮑斯基爾控制慾強烈，19歲的琳恩時常遭到辱罵、毆打，於是提出分手，沒想到，鮑斯基爾2020年9月17日竟夥同友人綁架女友，還被監視器畫面拍到他在大馬路上擄走琳恩，把她抱起，強行塞進一輛銀色廂型貨車。琳恩為了逃跑，不顧車輛時速高達90公里，開門跳車，強烈撞擊讓她頭骨破裂、大腦嚴重受損。

現在的琳恩頭髮剃光，躺在病床上無法說話、走路，也不能自己進食，24小時都需要人照顧，極可能終生臥病在床。47歲的母親妮基（Nikki）痛心表示，女兒的一生都毀了，「她不會有工作，也當不成媽媽，再也無法和親友出門玩。」更令妮基憤恨的是，鮑斯基爾最快在3年內就可以出獄，最新判決顯示他被處以7年6個月有期徒刑，但服刑過半就能申請假釋，再加上還押後審期間可納入計算，因此最快可能在2024年6月獲釋。

▲綁架犯是琳恩的20歲男友鮑斯基爾，最快可能在3年內就獲釋。（圖／翻攝自Leicestershire Police、Facebook／Chay Bowskill）

53歲的父親派翠克（Patrick）怒罵，「我永遠不會原諒他所做的一切，他偷走了琳恩本該擁有的生活，卻只為此付出如此輕微的代價。琳恩夢想成為一名法醫，但所有的希望和夢想都被剝奪了。」

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