正妹打完2劑BNT「胸前一直激凸」超害羞　57萬人嗨了

▲澳洲墨爾本女子杰依打完疫苗後激凸（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲墨爾本女子杰依（Tee Jay）23日拍影片表示，在打完2劑輝瑞BNT疫苗後出現令人尷尬害羞的副作用，因為無論在拍影片或外出購買日常用品時，胸前始終處於激凸狀態。這段影片引起許多網友共鳴，直說「天啊沒錯！我之前也這樣」，目前的影片觀看人次已衝破57萬。

杰依是住在澳洲維多利亞州的內容創作者，她在23日上傳的影片中提及，在打完疫苗後開始激凸，即便天氣熱，氣溫飆到攝氏40度，或是坐在暖器旁邊，這種令人尷尬的不尋常狀況也沒有消失。

「每個人都告訴我，在我所有影片中都可以看到我的『車頭燈』（headlights）」，杰依透露，就連外出去雜貨店買東西也會激凸，感到相當尷尬，「我之前打了2劑疫苗，是打輝瑞，但從那時開始，我的車頭燈就一直亮著。」

這段影片引起許多女網友的強烈共鳴，因為她們同樣是打了輝瑞疫苗之後出現類似狀況，「天啊沒錯，我之前也這樣」、「OMG，這樣就說得通了，我還以為是因為哺乳的關係，但5年前第一次餵母奶的時候從來沒有這樣過，這真的太令人震驚」。

這並非第一個施打輝瑞疫苗後引發討論的乳房相關副作用，先前許多女性曾說，在接種疫苗後發現，乳房、淋巴結開始腫脹。依據澳洲衛生部的說法，淋巴結暫時發炎是已知的新冠疫苗接種副作用，但並不常見。

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